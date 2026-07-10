Seguridad Pública de Villa Alemana detiene a sujeto por violencia intrafamiliar tras auxiliar a víctima
Inspectores municipales resguardaron a una mujer agredida por su pareja y mantuvieron controlado al agresor hasta la llegada de Carabineros.
Un procedimiento realizado por personal de Seguridad Pública de la Municipalidad de Villa Alemana permitió la detención de un hombre por el delito de violencia intrafamiliar durante la mañana de este viernes, en el sector de O’Higgins con Francia.
El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 horas, cuando inspectores municipales que realizaban patrullajes preventivos fueron alertados por una mujer que denunció haber sido agredida por su pareja. Los funcionarios municipales prestaron auxilio inmediato a la víctima, resguardándola fuera del domicilio para proteger su integridad, mientras mantenían controlado al agresor al interior del inmueble hasta la llegada de Carabineros, quienes adoptaron el procedimiento de rigor y concretaron su detención.
Posteriormente, la víctima fue trasladada por personal municipal hasta la 6ª Comisaría de Carabineros para realizar la denuncia y luego al Hospital de Peñablanca para la constatación de lesiones. En tanto, el detenido fue trasladado por Carabineros a la unidad policial, quedando a disposición del Ministerio Público.
El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, destacó el permanente despliegue de los equipos municipales en materia de seguridad. “En Villa Alemana no paramos. Día a día nuestros equipos están desplegados en distintos sectores de la comuna trabajando para entregar mayor seguridad a nuestros vecinos y ser un aliado permanente de Carabineros. Este procedimiento refleja el compromiso de nuestros funcionarios con la protección de las víctimas y con la prevención del delito. Vamos a seguir fortaleciendo este trabajo porque la seguridad de nuestra comunidad seguirá siendo una prioridad”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.