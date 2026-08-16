16/08/2026
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Seguridad Pública de Viña del Mar detiene a dos motochorros extranjeros armados

Marcelo Andrade Saez

Una rápida coordinación entre la Central de Cámaras, patrullas municipales y el apoyo de drones permitió capturar a dos sujetos que portaban un arma de fuego tras un asalto.

Operativo de seguridad municipal y Carabineros tras la detención de los sujetos.

La rápida respuesta de Seguridad Pública Municipal de Viña del Mar permitió la detención de dos individuos que se desplazaban en motocicleta, uno de los cuales portaba un arma de fuego. El procedimiento se activó tras un llamado ciudadano a la Central de Seguridad Pública, alertando sobre la presencia de los sujetos en el sector de calle Von Schroeder con avenida Valparaíso, en las inmediaciones de una entidad bancaria, donde habrían estado involucrados en un asalto.

Vista aérea captada por dron municipal durante el seguimiento de los sospechosos.

Ante la denuncia, se desplegó un operativo que integró motocicletas de intervención, patrullas de respuesta inmediata, vigilancia a través de la Central de Cámaras y apoyo aéreo mediante drones. El seguimiento coordinado permitió localizar rápidamente a los individuos. Al momento de la detención, los sujetos opusieron resistencia y, durante el forcejeo, desde las vestimentas de uno de ellos cayó un arma de fuego tipo revólver con munición.

Detalle del procedimiento policial en el lugar de la captura.

Los equipos municipales mantuvieron el control del procedimiento hasta la llegada de funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría, a quienes fueron entregados ambos sujetos, el armamento, la motocicleta utilizada y todos los antecedentes recopilados. Este operativo destaca la capacidad de respuesta inmediata del municipio, basada en el aviso oportuno de la comunidad, el uso de tecnología y la coordinación policial.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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