Seguridad Pública de Viña del Mar detiene a dos motochorros extranjeros armados

Cargando... Cargando...

Una rápida coordinación entre la Central de Cámaras, patrullas municipales y el apoyo de drones permitió capturar a dos sujetos que portaban un arma de fuego tras un asalto.

La rápida respuesta de Seguridad Pública Municipal de Viña del Mar permitió la detención de dos individuos que se desplazaban en motocicleta, uno de los cuales portaba un arma de fuego. El procedimiento se activó tras un llamado ciudadano a la Central de Seguridad Pública, alertando sobre la presencia de los sujetos en el sector de calle Von Schroeder con avenida Valparaíso, en las inmediaciones de una entidad bancaria, donde habrían estado involucrados en un asalto.

Ante la denuncia, se desplegó un operativo que integró motocicletas de intervención, patrullas de respuesta inmediata, vigilancia a través de la Central de Cámaras y apoyo aéreo mediante drones. El seguimiento coordinado permitió localizar rápidamente a los individuos. Al momento de la detención, los sujetos opusieron resistencia y, durante el forcejeo, desde las vestimentas de uno de ellos cayó un arma de fuego tipo revólver con munición.

Los equipos municipales mantuvieron el control del procedimiento hasta la llegada de funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría, a quienes fueron entregados ambos sujetos, el armamento, la motocicleta utilizada y todos los antecedentes recopilados. Este operativo destaca la capacidad de respuesta inmediata del municipio, basada en el aviso oportuno de la comunidad, el uso de tecnología y la coordinación policial.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

