Seminario busca valorizar la agrobiodiversidad de la Región de Valparaíso

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El encuentro reunirá a productores, empresas y científicos en Quillota para co-diseñar una hoja de ruta que potencie la comercialización de productos agroalimentarios tradicionales.

La diversidad de productos agroalimentarios y variedades tradicionales que forman parte del patrimonio de la Región de Valparaíso será el eje central del seminario “Sembrando Nexos: Encuentro de articulación y comercialización sostenible de la agrobiodiversidad de la región de Valparaíso”. La actividad, que se llevará a cabo los días 28 y 29 de septiembre en el Campus La Palma de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) en Quillota, busca generar un espacio de diálogo entre la Agricultura Familiar Campesina, empresas y la comunidad científica.

El evento, que cuenta con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y la colaboración de instituciones como la PUCV, Ceres, CEAZA e INIA, tiene como propósito superar la brecha que actualmente impide que muchos productos locales, conservados por pequeños agricultores, sean comercializados como genéricos. La iniciativa pretende transformar atributos de identidad, historia y adaptación territorial en un mayor valor comercial.

La primera jornada se enfocará en el aporte de la innovación científica y las herramientas de propiedad industrial. Según el programa, se abordarán temas como el rescate de germoplasma patrimonial y el uso de sellos de origen. Al respecto, el encuentro destaca la importancia de la articulación: “El seminario busca generar un espacio de articulación entre productores, empresas y comunidad científica para identificar brechas, compartir experiencias y construir los insumos necesarios para una futura Hoja de Ruta Regional orientada a fortalecer la diferenciación comercial de los productos agroalimentarios de Valparaíso”.

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