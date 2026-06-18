Senadores y manipuladoras de alimentos aseguran continuidad de programas de alimentación escolar tras polémico Oficio N°16

Cargando... Cargando...

En una reunión convocada por parlamentarios y la Unión Gremial de Manipuladoras de Alimentos, el Ministerio de Educación y JUNAEB garantizaron los recursos y acordaron una mesa de trabajo para las futuras licitaciones.

Este miércoles, senadores de distintas bancadas acompañaron a federaciones de manipuladoras de alimentos de todo el país en una reunión con la ministra de Educación, María Paz Arzola, y el director nacional de JUNAEB, Fernando Peña, para exigir respuestas frente a las inquietudes abiertas por el polémico Oficio N°16 del Ministerio de Hacienda. La cita permitió despejar dudas sobre la continuidad de los programas de alimentación escolar y parvularia, y abrir un espacio de trabajo entre el Mineduc, JUNAEB y las federaciones del gremio.

La instancia fue impulsada por las senadoras Karol Cariola, de la región de Valparaíso, y Yasna Provoste, de la región de Atacama, junto a la Unión Gremial de Manipuladoras de Alimentos, organización que agrupa a 12 federaciones a nivel nacional. En la reunión, las autoridades aseguraron que los recursos vinculados a JUNAEB y alimentación escolar no serán afectados, y acordaron avanzar en una mesa de trabajo por las próximas licitaciones, el protocolo de acuerdo pendiente y el resguardo de las condiciones laborales, de seguridad y salud de las trabajadoras.

A la cita asistieron senadoras y senadores de distintas regiones y bancadas, entre ellos el presidente de la Comisión de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza; Alfonso de Urresti, Gastón Saavedra, Claudia Pascual, Beatriz Sánchez, Alejandra Sepúlveda, Esteban Velásquez y Daniel Núñez.

Tras el encuentro, la senadora Karol Cariola valoró la disposición de la ministra a dialogar directamente con las trabajadoras y sus organizaciones nacionales, junto con recalcar que los compromisos serán monitoreados desde el Congreso. “Esta es una preocupación transversal y muy ciudadana: los niños y niñas no pueden quedar sin la alimentación que les corresponde. La ministra nos señaló que los recursos de JUNAEB y del programa de alimentación escolar no se van a tocar, y ese compromiso lo vamos a fiscalizar y seguir muy de cerca”, sostuvo.

La parlamentaria por Valparaíso agregó que “lo que falta, y también quedó planteado en la reunión, es avanzar en la firma de un protocolo de acuerdo entre los gremios nacionales de manipuladoras de alimentos y el Gobierno, que permita resguardar sus condiciones laborales, contractuales y remuneracionales”.

Desde la Unión Gremial de Manipuladoras de Alimentos, María Teresa Vejar, presidenta de la Federación UNAMA y vocera de la organización, destacó el espacio de diálogo abierto con las autoridades. “Pudimos llegar a acuerdos con JUNAEB y con la ministra de Educación. Se nos aseguró que el programa continúa, que existen los recursos para la próxima licitación del año 2027 y que vamos a trabajar junto a JUNAEB para avanzar hacia la firma final del protocolo de acuerdo”, señaló.

Por su parte, la senadora Beatriz Sánchez recalcó que “las manipuladoras de alimentos hoy temen por su trabajo y por la continuidad del programa. No es posible esta incertidumbre, menos en un sector donde sus dirigentas llevan años luchando por sus derechos, alcanzando beneficios que hoy peligran”.

“Cada recorte en el programa de alimentación las golpea, por bajo que sea, pero también les afectan las licitaciones que no toman en cuenta el conocimiento que ellas tienen del servicio, las cuales muchas veces recaen en empresas que entregan alimentos deficientes o en mal estado. La ministra de Educación y el director de JUNAEB no sólo las deben escuchar, sino también darles certezas ante el temor real que hoy tienen”, finalizó la senadora.

En la misma línea, la senadora Alejandra Sepúlveda valoró la instancia para que la nueva autoridad pudiera aclarar que el programa de alimentación escolar no termina y la existencia de esta mesa de trabajo “donde toda la ‘eficiencia’, que hoy día la nueva autoridad quiere aplicar al servicio, tendrá que ser trabajada y compartida con las manipuladoras de alimentos”.

“Esperamos que este programa se pueda reforzar y, sobre todo, se entienda que él o la encargada del programa de alimentación escolar sean también personas que tengan el poder y la fuerza para fiscalizar que lleguen los alimentos como corresponde, que no dependa de la empresa, a fin de que no tema denunciar para no perder su trabajo. Y asimismo, que los derechos laborales se respeten y se sigan fortaleciendo”, señaló la parlamentaria.

En tanto, el senador Daniel Núñez enfatizó que “no podemos permitir que decisiones presupuestarias terminen afectando la alimentación, el bienestar y las oportunidades de los sectores más vulnerables del país. Seguiremos impulsando el diálogo y las acciones necesarias para resguardar estos derechos”, agregó.

Finalmente, desde la Unión Gremial de Manipuladoras de Alimentos valoraron los compromisos asumidos y destacaron la necesidad de avanzar prontamente en la mesa de trabajo. “Quedamos conformes con esta instancia, con el apoyo de las senadoras y senadores presentes, y con el compromiso adquirido por la ministra y el director nacional de JUNAEB. Ahora esperamos avanzar en una próxima mesa de trabajo para concretar aquello por lo que hemos luchado durante todo este tiempo”, concluyó su vocera, María Teresa Vejar.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.