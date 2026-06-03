Sence y Servicio de Reinserción Social Juvenil fortalecen lazos para la inclusión laboral en Valparaíso

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Un webinar reunió a representantes de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de la región, buscando coordinar esfuerzos para la inclusión de jóvenes en conflicto con la ley.

Con una alta convocatoria de representantes de las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) de la región, se realizó un webinar sobre reinserción social juvenil. Esta instancia permitió avanzar en la articulación interinstitucional para fortalecer la inclusión social y laboral de jóvenes en conflicto con la ley.

La actividad fue organizada por SENCE Valparaíso, junto a la seremi del Trabajo y Previsión Social, la seremi de Justicia y Derechos Humanos y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, consolidándose como un espacio clave para el levantamiento de un diagnóstico regional y la generación de compromisos de trabajo conjunto con las OMIL.

Durante la jornada, la directora regional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Fernanda Alvarado, expuso ante 70 representantes de las 34 OMIL con convenio de colaboración con SENCE Valparaíso los principales lineamientos y objetivos del servicio. Destacó su rol como organismo especializado responsable de ejecutar las medidas y sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y velar por la reinserción de los jóvenes atendidos. En este contexto, valoró la instancia señalando que “Como Servicio estamos muy agradecidos de este primer encuentro con SENCE y las OMIL. Los municipios son actores clave en los procesos de reinserción social a nivel territorial, y avanzar en alianzas junto a ellos y a la Asociación Cristiana de Jóvenes, organismo acreditado que ejecuta los programas de medio libre en la región, nos permite ampliar oportunidades y fortalecer el acompañamiento que reciben adolescentes y jóvenes.”

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Carolina Sangüesa, valoró este encuentro y destacó la relevancia del trabajo colaborativo, indicando que “esta coordinación interinstitucional es clave para avanzar en soluciones concretas que permitan mejorar las oportunidades de reinserción social y laboral de jóvenes en la región, fortaleciendo el trabajo territorial que se realiza junto a las OMIL.”

Por su parte, el director regional (s) de SENCE Valparaíso, Jaime Santander, subrayó el compromiso del servicio en esta materia, señalando que “desde SENCE Valparaíso reafirmamos nuestro compromiso de ser un facilitador activo en los procesos de reinserción social y laboral, impulsando herramientas de empleabilidad que permitan a los jóvenes desarrollar trayectorias laborales sostenibles”.

El encuentro concluyó con el establecimiento de líneas de trabajo conjuntas entre los distintos actores, consolidando una red de colaboración público-institucional que busca potenciar la inclusión, la empleabilidad y la reinserción efectiva de jóvenes en la región de Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.