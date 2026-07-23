Seremi de Energía intensifica despliegue en terreno para acelerar reposición eléctrica en la Región de Valparaíso

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Desde el pasado 15 de julio, la autoridad regional ha encabezado un despliegue territorial en las comunas más afectadas por el sistema frontal para supervisar las labores de las empresas distribuidoras.

Desde el pasado 15 de julio, el Seremi de Energía de la Región de Valparaíso, Celso Quezada, junto a profesionales de la cartera y en coordinación permanente con la Ministra de Energía, Ximena Rincón, y el Subsecretario de Energía, Hugo Briones, ha desarrollado un intenso despliegue territorial en las comunas más afectadas por el sistema frontal que impactó a la región.

Durante estos días, las autoridades han recorrido las comunas de Quintero, Puchuncaví, La Ligua, Papudo, Olmué, Quillota, Limache, Nogales, Hijuelas, Viña del Mar y Valparaíso, con el objetivo de monitorear en terreno la emergencia, apoyar las labores de coordinación con las municipalidades y vecinos, para supervisar los trabajos de reposición del suministro eléctrico ejecutados por las empresas distribuidoras.

Paralelamente, el Seremi de Energía ha participado en diversos COGRID regionales, además de reuniones técnicas de coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el Ministerio de Energía, las empresas distribuidoras de electricidad y otros organismos públicos vinculados a la emergencia, con el propósito de agilizar la recuperación del servicio para las familias afectadas.

Al respecto, el Seremi de Energía, Celso Quezada, señaló: “Desde el primer día de esta emergencia hemos estado desplegados en terreno recorriendo las comunas más afectadas y coordinando el trabajo con los alcaldes, las empresas distribuidoras y los distintos organismos involucrados. Nuestro principal objetivo ha sido avanzar lo más rápido posible en la reposición del suministro eléctrico para las familias de la región”.

La autoridad agregó que: “Entendemos el malestar y la preocupación de las vecinas y vecinos que han permanecido varios días sin energía eléctrica. Por ello, hemos mantenido una presión constante sobre las empresas distribuidoras y hemos impulsado todas las coordinaciones necesarias para que los trabajos se ejecuten con la mayor celeridad posible. Seguiremos fiscalizando junto a la SEC y monitoreando esta situación hasta que se restablezca completamente el servicio en todos los sectores afectados”.

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