Seremi de Energía y AC3E inician coordinación para impulsar la electromovilidad

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La iniciativa busca fortalecer la Ruta Energética 2026-2030 y el desarrollo de tecnologías limpias en la Región de Valparaíso a través de la colaboración técnica y académica.

Con el objetivo de avanzar en la implementación de la Ruta Energética 2026–2030 y fortalecer el desarrollo de la electromovilidad en la Región de Valparaíso, el Seremi de Energía, Celso Quezada Rioseco, sostuvo una primera reunión de trabajo con el Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Chile (AC3E). En la instancia, se abordaron líneas de colaboración técnica y académica para apoyar la transición energética regional.

El encuentro se enmarca en la Acción 11 de la Ruta Energética 2026–2030, que busca impulsar el transporte de bajas emisiones mediante el desarrollo de marcos regulatorios, estrategias sectoriales y estándares que promuevan la adopción de tecnologías más limpias y eficientes, posicionando a la electromovilidad como un eje clave de la transición energética.

Durante la visita, el Seremi de Energía destacó la importancia de vincular el trabajo del Ministerio con las capacidades técnicas y de innovación que existen en la región. “Hemos realizado una visita al AC3E y conversado con su director con la idea de apoyarnos en la universidad y en este centro de desarrollo tecnológico para abordar el desafío de la electromovilidad. Ha sido una muy buena conversación, con ideas concretas, porque creemos que la academia y estos centros no pueden estar ajenos al desarrollo de la transición energética del país. Son parte de una región universitaria y esperamos, en el corto plazo, suscribir un convenio marco que nos permita contar con su apoyo como especialistas en el ámbito tecnológico”, señaló Celso Quezada.

Desde el AC3E, su director, Héctor Ramírez, valoró la instancia y la disposición del Ministerio de Energía para generar un trabajo colaborativo con base en evidencia y capacidades locales. “Para nosotros es de tremenda importancia que el Seremi de Energía haya venido a conocer el centro y a proponernos trabajar en conjunto. Esta reunión nos permite identificar capacidades, necesidades y definir una eventual hoja de ruta para avanzar en temas de electromovilidad, monitoreo energético y desarrollo tecnológico, con impactos concretos en el desarrollo de la región y del país”, indicó.

Ramírez agregó que, como centro de investigación financiado por el Estado, el AC3E se pone a disposición para colaborar activamente con las políticas públicas del sector energético. “Tenemos toda la motivación para apoyar al Gobierno y al Estado en proyectos que estén alineados con nuestro quehacer y con los desafíos energéticos que enfrenta la región”, afirmó.

Por su parte, Margarita Norambuena, coordinadora del Área de Transición Energética del AC3E, destacó el valor de la colaboración entre distintos actores. “Como Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, estamos especialmente motivados en que el gobierno, la academia y la industria trabajen de manera conjunta para impulsar la transición energética y avanzar hacia un futuro más limpio y sostenible para la región y el país”, señaló.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.