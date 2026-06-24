Seremi de las Culturas encabeza recorrido patrimonial por la Provincia de San Felipe

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La autoridad regional se reunió con actores clave para impulsar proyectos de resguardo, protección y puesta en valor del patrimonio local en Putaendo y Curimón.

En el marco de los cien días de Gobierno, la seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Catalina Dib, llegó hasta la Provincia de San Felipe para conocer e impulsar diferentes acciones de resguardo y protección patrimonial.

Junto al delegado Sebastián Caldera y el director regional del Servicio del Patrimonio, Salvador Angulo, visitaron el Santo Cristo de Rinconada de Silva en Putaendo, obra monumental tallada en 1935 y cuya altura alcanza los ocho metros. Además de ser un centro de peregrinación religiosa, este lugar representa un espacio de reflexión y conexión de la comunidad con la naturaleza.

La comitiva recorrió además la Calle Comercio de Putaendo, declarada en 2002 como Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales, debido a su gran valor arquitectónico e histórico. En esa comuna sostuvieron una provechosa reunión con el alcalde Mauricio Quiroz, para abordar diferentes desafíos en materia patrimonial con mirada de futuro.

Al respecto, Dib explicó que “hemos puesto al patrimonio en el corazón de nuestro quehacer, porque entender de dónde venimos es clave para construir el futuro de nuestra región. Por eso estamos trabajando intensamente en el territorio, fortaleciendo el valor histórico y patrimonial de zonas emblemáticas, donde destaca el arraigo comunitario y su legado arquitectónico. Nuestro compromiso es que el resguardo de la herencia cultural no se quede solo en el discurso, sino que se traduzca en acciones concretas que reconozcan y protejan la memoria viva de nuestras comunidades.”

La visita al Aconcagua finalizó con una inspección a la Iglesia, Convento y Museo Colonial San Francisco de Curimón, donde avanzan dos proyectos de restauración de este Monumento Histórico seriamente dañado tras los años y en especial luego del terremoto de 2010. Uno contempla la reparación del templo y otro el de la colección de bienes del inmueble.

Este templo fue escenario de importantes eventos históricos. Fue el lugar donde se firmó el acta de fundación de ciudad de San Felipe El Real, el 4 de agosto de 1740; y sus claustros alojaron a los soldados del Ejército Libertador al mando de José de San Martín, poco antes de enfrentarse con los realistas en la batalla de Chacabuco, en 1817.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.