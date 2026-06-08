Seremi de Medio Ambiente llama a municipios a agilizar aprobación de planes climáticos

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La Seremi del Medio Ambiente de la Región de Valparaíso urge a las comunas a completar sus Planes de Adaptación Comunal al Cambio Climático antes del plazo legal del 13 de junio.

Este 13 de junio se cumple el plazo final establecido por ley para que los municipios finalicen la elaboración y aprobación de sus Planes de Adaptación Comunal de Cambio Climático. Esta herramienta es clave dentro de la Ley Marco de Cambio Climático, ya que establece medidas específicas y acordes a las necesidades de cada comuna.

Parte de las acciones lideradas por la Seremi del Medio Ambiente incluyen la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático (Ley 21.455), que fija como meta de Estado que Chile sea carbono neutral y resiliente a más tardar el año 2050. Esta legislación no es solo una declaración, sino que mandata la creación de instrumentos de gestión concretos a nivel nacional, regional y comunal.

Para abordar la mitigación y adaptación, la Ley Marco de Cambio Climático exige a los municipios desarrollar Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). Estos instrumentos son esenciales para enfrentar los desafíos del cambio climático en el país, fortaleciendo las capacidades locales y alineando la acción comunal con las metas nacionales de mitigación y adaptación.

Actualmente, 28 comunas ya cuentan con sus planes aprobados en la Región de Valparaíso, incluyendo: San Antonio, El Quisco, Viña del Mar, Juan Fernández, Quintero, Nogales, Llay Llay, Santo Domingo, Rapa Nui, Quilpué, Cartagena, Algarrobo, Putaendo, Calle Larga, Puchuncaví, Santa María, Concón, Casablanca, Valparaíso, Villa Alemana, Limache, La Calera, Quillota, Petorca, San Felipe, El Tabo, La Ligua y San Esteban. Estos planes permiten identificar vulnerabilidades locales y establecer medidas de adaptación específicas, como el manejo de la interfaz urbano-forestal, la creación de cortafuegos y la silvicultura preventiva, bajando la estrategia climática al territorio.

La SEREMI del Medio Ambiente ha proporcionado un continuo apoyo técnico y financiero a diversos municipios de la Región de Valparaíso para el avance de sus respectivos planes. Se ha respaldado integralmente el trabajo de comunas como Villa Alemana, San Felipe, Los Andes, Puchuncaví, Concón, Valparaíso, Calle Larga, Rinconada, Quillota, El Tabo, San Esteban, Petorca, Casablanca, Quintero, Limache y Olmué, acompañando a los equipos locales en todas las etapas de desarrollo de sus instrumentos.

La SEREMI del Medio Ambiente, Francisca Garay, declaró: “Hasta este sábado 13 de junio los municipios tienen plazo por ley para tener aprobados sus Planes de Acción Comunal de Cambio Climático aprobados por el Consejo Municipal. Por lo que enviamos un mensaje de aliento para que puedan contar con ellos esta semana. Lo positivo es que hoy ya contamos con más del 60% de la región con sus PACCC aprobados”.

Cabe destacar que la SEREMI trabaja permanentemente en la mitigación y adaptación al cambio climático a través de programas como: Planes de Descontaminación Atmosférica, Fondos de Protección Ambiental, Economía Circular e implementación de la Ley de Reciclaje, Sistema de Certificación Ambiental de Establecimientos educacionales y municipales, y el Programa Estado Verde humedales urbanos, entre otros.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.