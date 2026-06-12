Seremi de Salud de Valparaíso impulsa prevención de cánceres de próstata y piel

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Autoridad sanitaria recalca la importancia de autocuidados y exámenes preventivos ante la Alerta Oncológica y la conmemoración de días clave para la detección temprana de estas patologías.

En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Próstata (11 de junio) y del Cáncer de Piel (13 de junio), la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso ha hecho un llamado a reforzar el autocuidado y a realizarse exámenes preventivos. La iniciativa se enmarca en la Alerta Oncológica decretada por el Ministerio de Salud, buscando optimizar la identificación, validación y acompañamiento de pacientes con patologías oncológicas.

La doctora Mariol Luan, seremi de Salud, destacó que el abordaje del cáncer es una prioridad para el Gobierno, mencionando que la Alerta Oncológica permite agilizar atenciones, contactar pacientes y activar segundas instancias de atención para quienes enfrentan esta enfermedad. Paralelamente, la Mesa de Promoción de Salud y Prevención de Cáncer trabaja con la sociedad civil, ONGs, servicios de salud y la academia para promover factores protectores y sensibilizar sobre hábitos de riesgo.

Una muestra de esta colaboración fue el evento “Distinguished Gentleman’s Ride” organizado por la Fundación Alianza en conjunto con la Seremi de Salud, que reunió a motociclistas el pasado 7 de junio en Plaza Sotomayor, Valparaíso, con el objetivo de concientizar sobre la prevención del cáncer de próstata. Viviana Ledezma, jefa del Departamento de Salud Pública, subrayó la importancia de estas instancias para llevar el mensaje de prevención de manera conjunta con la sociedad civil, haciendo un llamado especial a los hombres mayores de 50 años a realizarse sus exámenes, dado que el cáncer de próstata es asintomático en sus etapas iniciales.

Claudio López, presidente de Fundación Alianza, explicó la estrategia de convocar a los hombres a través de sus pasiones, como las motos, para abordar temas de salud. Detalló que el cáncer de próstata es un tumor maligno que afecta principalmente a hombres mayores de 50 años. En 2023, la región de Valparaíso registró 339 fallecimientos por esta causa, según datos del DEIS. Los síntomas en etapas avanzadas pueden incluir necesidad excesiva de orinar nocturna, cambios o urgencia al orinar, disfunción eréctil y sangre en la orina.

El diagnóstico del cáncer de próstata puede realizarse mediante un examen de sangre (antígeno prostático específico) y un examen físico. En caso de detectarse alguna alteración, se procede a una biopsia prostática guiada por ultrasonido o resonancia magnética. La enfermedad está incluida en las Garantías Explícitas de Salud (GES) para personas de 15 años y más, ofreciendo cobertura en etapificación, tratamiento y seguimiento, además de coberturas adicionales para Drogas de Alto Costo.

En cuanto al cáncer de piel, se clasifica en melanoma (más agresivo pero menos frecuente) y no melanoma (mayor incidencia pero menos letal). En 2023, la región de Valparaíso reportó 56 fallecimientos por esta causa, según el DEIS. Los signos de alerta incluyen cambios en lunares o manchas, como asimetría, bordes irregulares, cambios de color, diámetro superior a 6 mm y evolución de tamaño o forma. La exposición a radiación ultravioleta es un factor de riesgo principal.

La regla mnemotécnica ABCDE (Asimetría, Borde, Color, Diámetro, Evolución) ayuda a identificar señales de alerta. Aunque el cáncer de piel no está incluido en las GES, existe cobertura a través del decreto N°1.099 del 14.08.2024 para Drogas Oncológicas de Alto Costo, y los tratamientos varían según el tipo y etapa de la enfermedad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.