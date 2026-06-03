Seremi de Salud garantiza abastecimiento de alimentos a más de 188 mil beneficiarios en Valparaíso

Cargando... Cargando...

La Autoridad Sanitaria coordina, monitorea y asegura la trazabilidad de Programas Alimentarios, garantizando la llegada oportuna de leches, fórmulas lácteas y alimentos complementarios a establecimientos de salud de toda la región.

En el marco del Día Mundial de la Leche, la Seremi de Salud de Valparaíso destacó la labor que desarrolla para asegurar la distribución y disponibilidad de los productos de los Programas Alimentarios del Ministerio de Salud. Esta política pública beneficia a miles de niños, niñas, gestantes, mujeres que amamantan, personas mayores y usuarios con necesidades nutricionales especiales.

A través de una permanente coordinación con el Ministerio de Salud, la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud (CENABAST), los Servicios de Salud y la Atención Primaria, la autoridad sanitaria monitorea el abastecimiento y la correcta distribución de los alimentos en toda la región, garantizando el acceso oportuno de la población beneficiaria.

Durante 2025, el Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) y el Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor (PACAM) beneficiaron a 188.881 personas de la Región de Valparaíso, con una inversión anual superior a los $10.681 millones.

La asesora de Programas Alimentarios de la Seremi de Salud, Vanessa Queraltó, explicó que el principal rol de la institución es asegurar que los productos estén disponibles para la comunidad en cada establecimiento de Atención Primaria: “Los programas alimentarios ocurren en la Atención Primaria. En general nosotros como Seremi de Salud nos preocupamos del abastecimiento y monitoreamos que todos los establecimientos tengan los productos a disposición de la población”.

Actualmente, los programas consideran la entrega gratuita de diversos productos, entre ellos leche Purita Pro 1 y Purita Pro 2, fórmulas lácteas especializadas para prematuros y personas con alergia a la proteína de leche de vaca, además de bebidas y cremas fortificadas para personas mayores.

Uno de los principales avances impulsados por la Seremi de Salud durante el último año fue la implementación del sistema MIDAS en el 99% de los establecimientos de Atención Primaria de la región. Esta herramienta fortaleció la gestión y trazabilidad de los productos, permitiendo realizar un seguimiento desde la programación y recepción hasta la entrega final a los usuarios, además de facilitar la respuesta inmediata ante eventuales alertas alimentarias.

La implementación de esta plataforma también permitió optimizar los procesos de supervisión, reducir errores de registro y mejorar la caracterización de la población beneficiaria, fortaleciendo la toma de decisiones para la gestión de los programas.

A ello se suma el trabajo desarrollado junto a CENABAST y el Ministerio de Salud para fortalecer la distribución de alimentos hacia las Postas de Salud Rural de la región, mejorando el abastecimiento en localidades apartadas y otorgando mayor autonomía a los establecimientos de salud.

Además de asegurar la disponibilidad de los productos, los Programas Alimentarios cumplen un importante rol en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, al vincular el retiro de los alimentos con los controles de salud y esquemas de vacunación vigentes: “El programa alimentario nació con una mirada de protección y de favorecer este control, básicamente el tener a la población con los controles de salud al día y la vacunación al día para lograr mantener la salud de la población”, explicó Queraltó.

La profesional destacó también el impacto que estos beneficios tienen en la economía familiar, especialmente para quienes requieren fórmulas especializadas: “Hoy en día es fundamental porque pasa a ser un bien o un auxilio a la situación económica de la población. El subprograma PNAC APLV, que es el que entrega estas fórmulas hipoalergénicas a la población, ha sido una ayuda económica fundamental a las familias porque son fórmulas que son muy caras a nivel de las farmacias”.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.