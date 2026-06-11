Seremi de Salud refuerza vigilancia y prevención del Aedes aegypti en Rapa Nui

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La Dra. Mariol Luan lidera una agenda territorial para fortalecer la respuesta sanitaria ante la presencia del mosquito transmisor de dengue, Zika y Chikungunya, coordinando con autoridades y equipos locales.

La Seremi de Salud de Valparaíso, Dra. Mariol Luan, se encuentra esta semana en Isla de Pascua desarrollando una intensa agenda territorial. El objetivo es reforzar las acciones de vigilancia, prevención y comunicación de riesgo frente a la alerta sanitaria por la presencia del mosquito Aedes aegypti, trabajando en conjunto con equipos y autoridades locales.

La autoridad regional está acompañada por la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Dra. Samanta Anríquez. Ambas revisan en terreno las estrategias implementadas y buscan fortalecer la respuesta sanitaria ante las enfermedades transmitidas por este vector, como el dengue, Zika y Chikungunya.

Durante su visita, la Seremi Luan sostuvo reuniones con el Delegado Presidencial Provincial, Mai Teao, y la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo Pakarati. En estas instancias se abordaron los desafíos sanitarios del territorio insular y la necesidad de un trabajo colaborativo interinstitucional para robustecer las medidas de prevención y control.

Asimismo, se destacó la importancia de la comunicación de riesgo y la participación comunitaria como pilares para enfrentar este tipo de alertas sanitarias, ya que el control del vector requiere del compromiso constante de la comunidad y de los diversos actores locales.

La Dra. Luan también se reunió con funcionarias y funcionarios de la Oficina Provincial Isla de Pascua de la Seremi de Salud, revisando las acciones de vigilancia epidemiológica, control vectorial, promoción de la salud y educación sanitaria ejecutadas en las últimas semanas.

Rapa Nui mantiene la presencia del mosquito Aedes aegypti desde el año 2000 y es el único territorio del país que ha registrado transmisión autóctona de arbovirosis, principalmente dengue. Por ello, la vigilancia permanente y el trabajo preventivo son cruciales para proteger la salud de la población. La Seremi enfatizó que “enfrentar el dengue requiere una estrategia integral que combine la labor técnica de los equipos de salud, la coordinación intersectorial y la participación de la comunidad, especialmente en medidas preventivas y eliminación de potenciales criaderos del mosquito.”

La presencia de la autoridad sanitaria en terreno busca fortalecer la coordinación con los equipos locales, conocer directamente las necesidades del territorio y avanzar en una respuesta sanitaria oportuna, cercana y pertinente para Rapa Nui.

En el marco del trabajo territorial y la promoción de la salud, la Seremi también se reunió con los Consejeros Regionales de Isla de Pascua, Sabrina Tuki y Francisco Haoa. Además, junto a la alcaldesa Arévalo Pakarati, visitó un centro de reciclaje para abordar el manejo de residuos.

Finalmente, la Seremi participó en una actividad de promoción de salud con estudiantes del Colegio Lorenzo Baeza Vega, en el contexto del trabajo intersectorial de zonas libre de humo de la campaña contra el consumo de tabaco.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.