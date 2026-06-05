Seremi de Salud y Senda alertan sobre riesgos del vapeo y refuerzan prevención del tabaquismo

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Autoridades se unieron en una feria informativa para desmentir mitos sobre cigarrillos electrónicos, concienciar sobre los daños del tabaco y facilitar el acceso a tratamientos para dejar de fumar.

En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, la Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, y el director regional de Senda, Carlos Colihuechún, lideraron una feria informativa. El objetivo fue promover estilos de vida saludables y fortalecer las estrategias de prevención del consumo de tabaco entre la comunidad.

La actividad permitió entregar información a estudiantes y al público en general sobre los riesgos asociados al consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos y vapeadores. Esto contribuyó a desmentir mitos sobre estos dispositivos y a reforzar la importancia de proteger la salud de las personas.

Al respecto, la Seremi de Salud, Dra. Mariol Luan, señaló que: “Fumar mata y vapear también puede tener consecuencias muy dañinas para nuestra salud. En esta lógica se actualiza la ley de tabaco en Chile en el 2024 y en este sentido también estamos extendiendo las prohibiciones que tenía el tabaco también al vapeo”.

Por su parte, el director regional de Senda, Carlos Colihuechún, destacó el rol crucial de los adultos en la prevención temprana del consumo de sustancias: “Todo consumo es de riesgo y eso también incluye al tabaco. Es importante que los adultos no olvidemos nunca que somos un referente para nuestros niños, niñas y adolescentes, por lo tanto, tenemos una responsabilidad y un compromiso en materia de generar hábitos, conciencia y promover la salud y el bienestar”.

En ese contexto, el encargado regional del Programa de Tabaco de la Seremi de Salud, Yerko Guerra, explicó que: “La estrategia del Ministerio de Salud y la Seremi de salud en torno a la prevención y la promoción del consumo de cigarrillo y de vaper es muy relevante porque se basa en la idea de llegar un poco antes hacia la población estudiantil y hacia los jóvenes que inician el consumo principalmente entre los 10 y los 12 años, según las últimas encuestas”.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar el consumo de tabaco y dispositivos electrónicos. Recordaron que el humo de segunda mano también provoca enfermedades graves, como cardiopatía coronaria y cáncer de pulmón, afectando no solo a quienes consumen estos productos, sino también a quienes están expuestos a sus emisiones.

Según datos del Ministerio de Salud, el tabaquismo causa cada año la muerte de 19.371 personas en Chile, equivalente a 52 fallecimientos diarios. Además, se asocia a más de 60 mil casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), más de 30 mil enfermedades cardíacas, 12 mil accidentes cerebrovasculares y más de 8 mil diagnósticos de cáncer.

Durante la jornada también se difundieron los alcances de la nueva Garantía Explícita en Salud (GES N°90), que amplía el acceso a prestaciones para quienes requieren apoyo para dejar de fumar.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.