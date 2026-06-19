Seremi de Seguridad Pública reconoce a carabinero que arriesgó su vida para rescatar a vecinas en incendio de Viña del Mar

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El cabo primero Michel Castro, quien se encontraba de franco al momento de la emergencia en el sector de Las Maravillas, fue distinguido por su valeroso actuar al salvar a dos personas atrapadas en un inmueble en llamas.

A un mes del incendio que afectó a una vivienda en el sector de Las Maravillas de Viña del Mar, el Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, entregó un reconocimiento al cabo primero de la 4ª Comisaría de Carabineros, Michel Castro, por el acto de valentía y vocación de servicio demostrado al rescatar a dos vecinas que permanecían atrapadas al interior de un inmueble envuelto en llamas.

El funcionario policial, que se encontraba de franco al momento de la emergencia, no dudó en actuar para auxiliar a las personas afectadas, ingresando al lugar y exponiendo su propia integridad física para salvar vidas. Su intervención fue clave para evitar una tragedia mayor.

Durante la entrega del reconocimiento, el Seremi destacó que acciones como esta representan los valores más profundos que deben inspirar el servicio público y la convivencia en sociedad.

“En tiempos donde muchas veces predominan la indiferencia o el individualismo, gestos como el del cabo Michel Castro nos recuerdan la importancia de valores fundamentales como la solidaridad, el coraje, la empatía y la responsabilidad con nuestra comunidad. Son ejemplos que inspiran y que merecen ser destacados”, indicó la autoridad.

La autoridad regional destacó además que este tipo de acciones fortalecen la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y reflejan el compromiso permanente de Carabineros de Chile con la protección de las personas, incluso en las circunstancias más complejas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.