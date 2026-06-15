Seremi del Medio Ambiente destaca el liderazgo ambiental de la Municipalidad de Papudo

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La Seremi Francisca Garay reconoció el trabajo ambiental que lidera el municipio, destacando la certificación ambiental de excelencia y diversas acciones para la valorización de residuos y el cuidado del entorno.

La Seremi del Medio Ambiente, Francisca Garay, destacó el compromiso y liderazgo de la Municipalidad de Papudo en materia ambiental, reconociendo las diversas acciones que se desarrollan en la comuna y que han permitido al municipio obtener la Certificación Ambiental Municipal Nivel Excelencia del Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM).

La alcaldesa Claudia Adasme y su equipo de medio ambiente han impulsado iniciativas que fortalecen la institucionalidad ambiental comunal. Entre ellas, se destaca la construcción del primer Punto Limpio de la comuna, la implementación de cinco Puntos Verdes para facilitar la valorización de residuos domiciliarios, y el desarrollo de programas de educación comunitaria sobre segregación y reciclaje.

“En Papudo hemos entendido que el trabajo medioambiental es una responsabilidad que tenemos y que impacta de manera directa con la calidad de vida de nuestros vecinos, con el cuidado de nuestra comuna y con las futuras generaciones. Hoy podemos mostrar avances concretos como por ejemplo, pasamos de recibir más de 73 mil kilos de residuos en el Punto Limpio entre mayo y diciembre de 2024, a más de 120 mil kilos durante 2025; avanzamos al nivel de excelencia del SCAM, fuimos el primer comité de humedales reconocido a nivel regional y actualizamos nuestra estrategia comunal incorporando una línea especial de cambio climático. Estos logros tienen un propósito social que es construir una comuna más consciente, más preparada y más comprometida con el entorno que todos compartimos”, señaló la alcaldesa Claudia Adasme.

Además, la municipalidad ha abordado problemáticas de convivencia y seguridad con la elaboración de una Ordenanza de Animales Mayores y ha desarrollado un Plan Anual de Esterilización, financiado por SUBDERE, que contempla 600 esterilizaciones gratuitas para perros y gatos de la comuna.

La Seremi Francisca Garay, por su parte, enfatizó: “Los logros ambientales que hoy hemos podido ver en Papudo reflejan una gestión que entiende que la protección del medio ambiente no es una tarea del futuro, sino una responsabilidad del presente. Felicitamos a todo el equipo municipal por su dedicación y por seguir construyendo una comuna más verde, resiliente y comprometida con las futuras generaciones. Los invitamos a seguir avanzando en la certificación ambiental, ya que alcanzar la excelencia no significa llegar hasta ahí. Significa que queda mucho por seguir en el camino de la sustentabilidad”.

La actualización de la Estrategia Ambiental Comunal, incorporando temáticas de cambio climático y sustentabilidad territorial, junto a la elaboración de diagnósticos ambientales comunales vinculados a riesgos ambientales y climáticos, son otras de las acciones que fortalecen la planificación territorial y la adaptación local en Papudo.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.