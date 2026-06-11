SEREMI del Medio Ambiente informa avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica en Quintero, Puchuncaví y Concón

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El equipo de la Seremi del Medio Ambiente se desplegó en las comunas para dialogar con la comunidad sobre las mejoras y el estado actual del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).

Con el objetivo de fortalecer el diálogo y mantener informada a la ciudadanía, el equipo de calidad del aire de la SEREMI del Medio Ambiente está realizando una serie de encuentros en las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón para dar a conocer los avances del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA).

Durante su visita a Puchuncaví, las profesionales sostuvieron conversaciones con vecinos, presentando los principales resultados desde la implementación del plan, así como su proceso de actualización.

Entre los avances destacados se encuentran importantes reducciones de emisiones de contaminantes atmosféricos registradas en los últimos años, principalmente material particulado y SO2. Esto se debe a las medidas de control y monitoreo establecidas para las principales fuentes emisoras de la zona. Asimismo, se abordaron las mejoras en los sistemas de vigilancia de la calidad del aire, la gestión de episodios críticos y el fortalecimiento de herramientas de información como la web airecqp.mma.gob.cl.

La Seremi Francisca Garay enfatizó que el PPDA es una herramienta fundamental para avanzar en la protección de la salud de las personas y mejorar la calidad ambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví.

“Como Ministerio del Medio Ambiente continuamos trabajando para fortalecer las medidas orientadas a reducir las emisiones y mejorar la calidad del aire en el territorio. La participación de la comunidad es clave en este proceso, por lo que seguiremos generando espacios de información y diálogo con los vecinos en las tres comunas”, señaló la autoridad regional.

La SEREMI también reiteró que el proceso de actualización del PPDA busca analizar la información disponible, incorporar nuevos antecedentes técnicos y revisar las medidas existentes, considerando los avances normativos y los desafíos ambientales presentes en la zona.

Finalmente, se invitó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Ministerio del Medio Ambiente y las plataformas de monitoreo de calidad del aire disponibles para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.