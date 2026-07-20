Seremía de Desarrollo Social entrega más de 500 kits de emergencia ante sistema frontal en Valparaíso

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La iniciativa busca brindar apoyo psicosocial y cubrir necesidades básicas de higiene y recreación para familias damnificadas en 34 comunas de la región.

Ante el reciente sistema frontal que afectó a la zona, la Seremía de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso desplegó un operativo de ayuda consistente en la entrega de 532 kits de emergencia. Estos insumos, destinados a familias afectadas, fueron distribuidos a través de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) y en diversos albergues habilitados durante el fin de semana.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda Díez, destacó el trabajo en terreno y la importancia de este apoyo integral. “Nuestro equipo se ha encargado de coordinar y monitorear las entregas de kits con las OLN de la región, buscando llegar a las personas que de verdad necesiten estos aportes de primera necesidad ante la emergencia. Además, hemos concurrido a los albergues para entregar stock de estos kits y así asegurarnos de que se entreguen a las familias damnificadas”, señaló la autoridad.

Por su parte, Pía González, coordinadora de la Unidad de Niñez, explicó el enfoque emocional de la ayuda: “La entrega de kits lúdicos y de higiene para niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia tiene como objetivo brindar apoyo psicosocial y emocional, contribuyendo a proteger su bienestar y a disminuir el impacto que generan estas situaciones, tanto en ellos como en sus familias”. Los kits incluyen artículos de higiene personal diferenciados por edad y género, además de elementos lúdicos como libros, lápices y peluches para fortalecer la sensación de seguridad de los menores.

Adicionalmente, la Seremía ha gestionado la distribución de 31 camas en albergues de la región, destinadas específicamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida, labor que contó con el apoyo del Ejército de Chile y SENAMA Valparaíso.

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