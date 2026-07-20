21/07/2026
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Seremía de Desarrollo Social entrega más de 500 kits de emergencia ante sistema frontal en Valparaíso

Marcelo Andrade Saez

La iniciativa busca brindar apoyo psicosocial y cubrir necesidades básicas de higiene y recreación para familias damnificadas en 34 comunas de la región.

Entrega de kits de emergencia a familias afectadas por el sistema frontal en la región de Valparaíso.

Ante el reciente sistema frontal que afectó a la zona, la Seremía de Desarrollo Social y Familia de Valparaíso desplegó un operativo de ayuda consistente en la entrega de 532 kits de emergencia. Estos insumos, destinados a familias afectadas, fueron distribuidos a través de las Oficinas Locales de la Niñez (OLN) y en diversos albergues habilitados durante el fin de semana.

Detalle de los artículos de higiene y elementos lúdicos que componen los kits de emergencia.

El seremi de Desarrollo Social y Familia, Nicolás Cerda Díez, destacó el trabajo en terreno y la importancia de este apoyo integral. “Nuestro equipo se ha encargado de coordinar y monitorear las entregas de kits con las OLN de la región, buscando llegar a las personas que de verdad necesiten estos aportes de primera necesidad ante la emergencia. Además, hemos concurrido a los albergues para entregar stock de estos kits y así asegurarnos de que se entreguen a las familias damnificadas”, señaló la autoridad.

Por su parte, Pía González, coordinadora de la Unidad de Niñez, explicó el enfoque emocional de la ayuda: “La entrega de kits lúdicos y de higiene para niños, niñas y adolescentes en contextos de emergencia tiene como objetivo brindar apoyo psicosocial y emocional, contribuyendo a proteger su bienestar y a disminuir el impacto que generan estas situaciones, tanto en ellos como en sus familias”. Los kits incluyen artículos de higiene personal diferenciados por edad y género, además de elementos lúdicos como libros, lápices y peluches para fortalecer la sensación de seguridad de los menores.

Adicionalmente, la Seremía ha gestionado la distribución de 31 camas en albergues de la región, destinadas específicamente a adultos mayores y personas con movilidad reducida, labor que contó con el apoyo del Ejército de Chile y SENAMA Valparaíso.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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