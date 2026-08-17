Servicio Nacional de Migraciones lanza nueva herramienta digital para verificar habilitación laboral de extranjeros

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El Servicio Nacional de Migraciones implementó un nuevo certificado digital gratuito para asegurar que los trabajadores extranjeros cuenten con los permisos necesarios para ejercer actividades remuneradas en Chile.

Con el objetivo de fomentar la regularidad laboral y entregar mayor certeza tanto a empleadores como a trabajadores, el Servicio Nacional de Migraciones ha puesto a disposición una nueva herramienta digital en su sitio web oficial. Este trámite permite verificar de manera rápida si una persona extranjera se encuentra autorizada para desarrollar actividades remuneradas en el país.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que esta iniciativa surge tras un cruce de datos con la Superintendencia de Pensiones. Según detalló, “llegamos a establecer que en los últimos 4 años hay más de 232 mil personas que han cotizado y trabajado sin tener los permisos respectivos”.

La autoridad advirtió que esta herramienta busca proteger a los empleadores de posibles multas, señalando que se ha detectado que más de 40.000 empresas y personas naturales han contratado a trabajadores extranjeros sin la autorización correspondiente. La informalidad laboral se concentra principalmente en los sectores de agroindustria, gastronomía, comercio y construcción.

“Nosotros esperamos que con esto vayamos terminando la irregularidad laboral en Chile, la informalidad que hoy día existe y de esa manera también vayamos promoviendo el control migratorio que el presidente Kast nos ha solicitado”, concluyó Sauerbaum.

Para realizar el trámite, los interesados deben ingresar al Portal de Trámites Digitales del Servicio Nacional de Migraciones y seleccionar la opción de “Consulta de Habilitación Laboral”. Tras una validación exitosa, el sistema emitirá un certificado con un código QR, permitiendo que el empleador verifique de forma segura el estado del trabajador.

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