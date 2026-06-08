Siete organizaciones de San Pedro inician desarrollo de proyectos sociales

Cargando... Cargando...

La Incubadora de Proyectos Solidarios 2026 apoyará iniciativas enfocadas en el cuidado de adultos mayores, acceso al agua, participación juvenil, alimentación infantil y fortalecimiento organizacional, entre otras áreas clave para la comunidad de Quillota.

Siete organizaciones sociales de la localidad de San Pedro, en la comuna de Quillota, fueron seleccionadas para participar en la Incubadora de Proyectos Solidarios 2026. Esta iniciativa busca promover acciones solidarias en el territorio, ofreciendo acompañamiento técnico y apoyo para el desarrollo de propuestas con impacto comunitario.

El programa es impulsado por Colbún, a través de su Complejo Nehuenco, la Municipalidad de Quillota y Fundación BanAmor. Su objetivo es proporcionar herramientas que permitan a las organizaciones perfeccionar sus proyectos y avanzar hacia su futura implementación.

Las iniciativas seleccionadas incluyen “Cuidándonos para poder cuidar mejor” de la Casa de Acogida de San Pedro; “La Escuela del Agua” del Comité APR Troncal San Pedro; “Con nuestra ayuda haremos feliz a un adulto mayor” del Club de Adulto Mayor Arco Iris; “Participación de las Juventudes de San Pedro” de la Junta de Vecinos Villa El Huerto; “Comité de Damas del Club de Huasos El Cajón de San Pedro”; “Domingos con sentido: alimentación para nuestros niños” del Club Deportivo y Social 20 de Septiembre; y “Salud con enfoque cultural” de la Asociación Indígena Multicultural Pulle-che.

Tras la etapa de evaluación y selección, las organizaciones iniciarán un proceso de incubación que contempla asesoría especializada para fortalecer distintos aspectos de sus proyectos, incorporar observaciones del jurado y mejorar las condiciones para su ejecución. Estas iniciativas abordan necesidades relevantes para el territorio, orientadas al bienestar de vecinos y vecinas, el fortalecimiento de organizaciones comunitarias, la promoción de la participación ciudadana y el desarrollo de espacios de colaboración entre actores locales.

Gonzalo Palacios, jefe de Comunidades Centrales Zona Centro-Norte de Colbún, señaló que “esta incubadora busca entregar herramientas concretas para que las organizaciones puedan fortalecer sus ideas, transformarlas en proyectos solidarios sólidos y generar un impacto positivo en la comunidad. Valoramos el compromiso de las agrupaciones participantes y el trabajo colaborativo que se ha desarrollado”.

Por su parte, Evelyn Salazar, delegada municipal de San Pedro, destacó que “esta iniciativa representa una evolución importante en la forma de abordar el trabajo comunitario en la localidad. Pasamos desde proyectos impulsados por la Mesa Social a una incubadora con un foco más solidario, orientado a responder necesidades concretas de la comunidad y a fortalecer el trabajo colaborativo entre las organizaciones. Felicitamos a las siete iniciativas seleccionadas y esperamos seguir construyendo bienestar para San Pedro a través de este esfuerzo conjunto”.

Ana Moraga, tesorera de la Casa de Acogida de San Pedro, organización beneficiaria, aseguró que “cuando vimos la naturaleza del proyecto supimos que podíamos tener un espacio. Nuestro proyecto apunta a favorecer a las personas que realizan labores de cuidado a través de talleres y entrega de información a quienes desarrollan este trabajo, porque necesitamos visibilizar su rol”.

Víctor Morales, encargado de Gestión de Proyectos del Club Deportivo y Social 20 de Septiembre, explicó que “este proyecto busca fortalecer la jornada deportiva y comunitaria que se realiza durante gran parte de los días domingos, con una mejor alimentación. Esto contempla el mejoramiento y la implementación de espacios en nuestra cocina comunitaria, para fortalecer los espacios de convivencia y formación de valores, utilizando el deporte como una herramienta de transformación social”.

Jocelyn Navarro, directora ejecutiva de Fundación BanAmor, explicó que “la etapa de incubación permitirá trabajar junto a las organizaciones en el perfeccionamiento de sus iniciativas, incorporando mejoras y acompañándolas en el desarrollo de proyectos que respondan a necesidades reales de la comunidad”.

La formalización de la participación de las organizaciones se realizará entre el 1 y el 12 de junio mediante la firma de las actas de incubación, proceso que además contempla la transferencia de recursos para la ejecución de los proyectos seleccionados.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram



Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.