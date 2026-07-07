Six Seven: La campaña que transforma un gesto viral en una herramienta de prevención contra el cáncer testicular

Cargando... Cargando...

La Fundación Chilesincáncer busca concientizar a jóvenes sobre la importancia del autoexamen utilizando un popular fenómeno de redes sociales.

“Six Seven” es uno de esos fenómenos digitales difíciles de explicar: no tiene un significado real, no dice nada concreto y, justamente por eso, las nuevas generaciones lo adoptaron como propio. Un gesto nacido desde el absurdo, repetido en redes, colegios y conversaciones, que se volvió tendencia global sin necesitar mayor explicación.

La Fundación Chilesincáncer encontró en este movimiento una oportunidad. La forma en que se realiza el gesto se asemeja al movimiento de palparse los testículos durante un autoexamen, por lo que la organización decidió darle un sentido concreto: convertirlo en una herramienta para hablar de prevención del cáncer testicular entre adolescentes y hombres jóvenes.

La urgencia es real. Según datos del Ministerio de Salud, el cáncer testicular se ha convertido en una de las enfermedades oncológicas más comunes en hombres de entre 15 y 35 años, tanto en Chile como a nivel mundial. Nuestro país registra una de las tasas más altas de Centro y Sudamérica, con 8,8 casos por cada 100.000 hombres.

Durante la semana del 6 de julio, diversos personajes de internet y celebridades se sumaron a la iniciativa para invitar a los jóvenes a realizarse un “Six Seven” en los testículos y comprobar que todo esté en orden. La acción utiliza el lenguaje de las nuevas generaciones para abordar la salud, logrando que un gesto sin sentido se transforme en una acción vital.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

