SLEP Aconcagua mantiene despliegue territorial para abordar emergencia y preparar retorno a clases

Cargando... Cargando...

El Servicio Local de Educación Pública Aconcagua monitorea 93 establecimientos tras el sistema frontal, coordinando reparaciones y asegurando la entrega de alimentación escolar.

Tras el paso del sistema frontal que afectó a la región de Valparaíso, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Aconcagua ha mantenido un despliegue permanente en las seis comunas de la provincia de San Felipe. El objetivo principal ha sido monitorear la infraestructura de los establecimientos, coordinar reparaciones prioritarias y asegurar la continuidad del servicio educativo, incluyendo la entrega de alimentación junto a JUNAEB, de cara al retorno a clases programado para este martes 21 de julio.

El director ejecutivo (s) del SLEP Aconcagua, Ivo Jiménez Hidalgo, detalló que el trabajo ha sido ininterrumpido. “Como Servicio Local, y particularmente desde el Departamento de Emergencia del servicio, estuvimos monitoreando las distintas dificultades que se han presentado en nuestros establecimientos educacionales. De los 93 recintos, 24 resistieron las condiciones climáticas y 69 establecimientos educacionales presentan algún grado de contingencia, la que estamos atendiendo”, señaló.

Por su parte, la subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico (UATP), Yasna Flos, enfatizó la importancia del bienestar socioemocional. “Durante este fin de semana hemos mantenido una comunicación constante con directoras, directores y encargados de convivencia de cada establecimiento para conocer las condiciones en que se encuentran nuestras y nuestros estudiantes y sus familias. Queremos asegurar que cuenten con las condiciones necesarias para el retorno a clases y, por sobre todo, preparar a las escuelas para recibirlos de manera segura y con un enfoque de cuidado y contención emocional”, manifestó.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

