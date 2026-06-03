03/06/2026
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SLEP Marga Marga fortalece postulaciones de apoderados a Fondos Presidente de la República

Marcelo Andrade Saez

El Servicio Local de Educación Pública Marga Marga brindó acompañamiento técnico a Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados de la provincia para optimizar sus proyectos de mejoramiento de infraestructura.

Profesionales del SLEP Marga Marga trabajando en diseño de proyectos de infraestructura.

En el marco de su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública y el mejoramiento continuo de la infraestructura de los establecimientos educacionales del territorio, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga, a través de la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento y de la Unidad de Gestión y Diseño de Proyectos de Infraestructura, desarrolló un trabajo de acompañamiento técnico dirigido a los Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados de la provincia, con el objetivo de fortalecer su participación en el Fondo Social Presidente de la República.

La iniciativa tuvo como propósito apoyar a las organizaciones en la formulación y presentación de proyectos, facilitando el acceso a recursos destinados al mejoramiento de espacios educativos y al impulso de iniciativas orientadas al bienestar de las comunidades escolares. Este acompañamiento permitió potenciar proyectos surgidos desde las propias necesidades de las comunidades educativas, entregando orientación técnica especializada y respaldo durante el proceso de postulación, mediante iniciativas desarrolladas y aprobadas técnicamente.

De esta manera, el SLEP Marga Marga reafirma su compromiso con el mejoramiento de los espacios escolares y con la promoción de una participación activa de las organizaciones de madres, padres y apoderados en el desarrollo de infraestructura de sus establecimientos educacionales.

Entre las postulaciones gestionadas destacan proyectos de mejoramiento de infraestructura y equipamiento en establecimientos de Quilpué, Limache y Villa Alemana, contemplando iniciativas como construcción y mejoramiento de canchas deportivas, pavimentación de accesos, habilitación de patios de juegos, instalación de cubiertas de pasillos y mejoramiento de sistemas sanitarios mediante cámaras desgrasadoras.

La coordinadora de la Unidad de Gestión y Diseño de Proyectos de Infraestructura del SLEP Marga Marga, Magdalena Cerda, valoró el trabajo colaborativo desarrollado.

“Como equipo, asumimos el desafío de acompañar técnicamente a los Centros Generales de Padres, Madres y Apoderados para que parte de las necesidades de nuestros establecimientos pudiera transformarse en proyectos viables, pertinentes y con respaldo técnico. Creemos que este tipo de apoyo fortalece la participación de las comunidades educativas y genera oportunidades concretas de mejoramiento para nuestros establecimientos”, señaló la profesional. Asimismo, agregó que “el trabajo realizado refleja una mirada estratégica de la Subdirección, ya que no solo responde a necesidades actuales de los establecimientos, sino que también aprovecha instancias de financiamiento y proyecta mejores condiciones para el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de la provincia”, finalizó Magdalena Cerda.

Desde el SLEP Marga Marga destacaron que este proceso refleja el valor del trabajo conjunto entre las comunidades educativas y el equipo técnico de la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento, permitiendo que las organizaciones de apoderados accedan a herramientas y orientación especializada para presentar proyectos sólidos, pertinentes y alineados con las necesidades reales de cada establecimiento.

Los proyectos postulados corresponden a establecimientos como el Colegio Luis Cruz Martínez, Liceo de Limache, Colegio Jorge Rock Lara, Colegio Fernando Durán Villarreal, Jardín Infantil y Sala Cuna American Garden, Colegio Ítalo Composto Scarpati y Liceo Bicentenario Colegio Pasión de Jesús.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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