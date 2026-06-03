SLEP Marga Marga fortalece postulaciones de apoderados a Fondos Presidente de la República

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El Servicio Local de Educación Pública Marga Marga brindó acompañamiento técnico a Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados de la provincia para optimizar sus proyectos de mejoramiento de infraestructura.

En el marco de su compromiso con el fortalecimiento de la educación pública y el mejoramiento continuo de la infraestructura de los establecimientos educacionales del territorio, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga, a través de la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento y de la Unidad de Gestión y Diseño de Proyectos de Infraestructura, desarrolló un trabajo de acompañamiento técnico dirigido a los Centros Generales de Madres, Padres y Apoderados de la provincia, con el objetivo de fortalecer su participación en el Fondo Social Presidente de la República.

La iniciativa tuvo como propósito apoyar a las organizaciones en la formulación y presentación de proyectos, facilitando el acceso a recursos destinados al mejoramiento de espacios educativos y al impulso de iniciativas orientadas al bienestar de las comunidades escolares. Este acompañamiento permitió potenciar proyectos surgidos desde las propias necesidades de las comunidades educativas, entregando orientación técnica especializada y respaldo durante el proceso de postulación, mediante iniciativas desarrolladas y aprobadas técnicamente.

De esta manera, el SLEP Marga Marga reafirma su compromiso con el mejoramiento de los espacios escolares y con la promoción de una participación activa de las organizaciones de madres, padres y apoderados en el desarrollo de infraestructura de sus establecimientos educacionales.

Entre las postulaciones gestionadas destacan proyectos de mejoramiento de infraestructura y equipamiento en establecimientos de Quilpué, Limache y Villa Alemana, contemplando iniciativas como construcción y mejoramiento de canchas deportivas, pavimentación de accesos, habilitación de patios de juegos, instalación de cubiertas de pasillos y mejoramiento de sistemas sanitarios mediante cámaras desgrasadoras.

La coordinadora de la Unidad de Gestión y Diseño de Proyectos de Infraestructura del SLEP Marga Marga, Magdalena Cerda, valoró el trabajo colaborativo desarrollado.

“Como equipo, asumimos el desafío de acompañar técnicamente a los Centros Generales de Padres, Madres y Apoderados para que parte de las necesidades de nuestros establecimientos pudiera transformarse en proyectos viables, pertinentes y con respaldo técnico. Creemos que este tipo de apoyo fortalece la participación de las comunidades educativas y genera oportunidades concretas de mejoramiento para nuestros establecimientos”, señaló la profesional. Asimismo, agregó que “el trabajo realizado refleja una mirada estratégica de la Subdirección, ya que no solo responde a necesidades actuales de los establecimientos, sino que también aprovecha instancias de financiamiento y proyecta mejores condiciones para el bienestar, la seguridad y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes de la provincia”, finalizó Magdalena Cerda.

Desde el SLEP Marga Marga destacaron que este proceso refleja el valor del trabajo conjunto entre las comunidades educativas y el equipo técnico de la Subdirección de Infraestructura y Mantenimiento, permitiendo que las organizaciones de apoderados accedan a herramientas y orientación especializada para presentar proyectos sólidos, pertinentes y alineados con las necesidades reales de cada establecimiento.

Los proyectos postulados corresponden a establecimientos como el Colegio Luis Cruz Martínez, Liceo de Limache, Colegio Jorge Rock Lara, Colegio Fernando Durán Villarreal, Jardín Infantil y Sala Cuna American Garden, Colegio Ítalo Composto Scarpati y Liceo Bicentenario Colegio Pasión de Jesús.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.