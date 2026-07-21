SLEP Marga Marga intensifica despliegue territorial para resguardar comunidades educativas ante sistema frontal

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El Servicio Local de Educación Pública mantiene un monitoreo constante en Quilpué, Villa Alemana, Limache y Olmué para evaluar la infraestructura escolar y asegurar la continuidad de servicios clave.

En medio del sistema frontal que afecta a la Región de Valparaíso, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga mantiene un amplio despliegue territorial para resguardar a las comunidades educativas de la provincia y monitorear de manera permanente el estado de los establecimientos educacionales. Este trabajo se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Educación, equipos directivos, municipios y autoridades del territorio, con un enfoque prioritario en la prevención y el acompañamiento a las familias afectadas.

El director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena, destacó la importancia de la articulación con distintos actores para enfrentar la emergencia. “Seguimos en terreno visitando los establecimientos que se han visto afectados por este frente de mal tiempo, articulándonos también con nuestras autoridades territoriales, con nuestro delegado provincial, con nuestros alcaldes, con nuestro Deprov, con nuestro Seremi de Educación. Hoy estuvimos visitando establecimientos en Quilpué, Limache, Olmué y Villa Alemana, y seguiremos evaluando también si es posible continuar con el servicio educativo, considerando estas condiciones adversas”, indicó.

Por su parte, el subdirector de Infraestructura y Mantenimiento, Wilson Aravena, explicó que el despliegue responde a una planificación preventiva iniciada hace meses. “Desde el sistema frontal nosotros hemos estado en terreno, pero nos preparamos alrededor de 1 o 2 meses antes con el plan preventivo invierno. Este es un frente climático a nivel nacional de gran intensidad, donde se han registrado vientos de 80, 100 kilómetros por hora, pero, de todas maneras, nuestra infraestructura ha reaccionado bien. Estamos enfrentando situaciones de voladura de zinc, caída de árboles y temas de accesibilidad con los equipos técnicos”, señaló.

El despliegue también ha considerado la continuidad del Programa de Alimentación Escolar. Nicolás Silva, profesional de coordinación de Junaeb, detalló que “nos hemos desplegado en el territorio de Marga Marga para constatar el estado de las cocinas, bodegas y comedores, y poder garantizar que el programa de alimentación escolar pueda funcionar de la mejor forma en nuestros establecimientos”. Finalmente, el SLEP ha puesto a disposición diversos establecimientos educacionales para ser utilizados como albergues en la provincia, reforzando su compromiso con el bienestar de las familias afectadas.

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