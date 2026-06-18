SLEP Petorca y PDI fortalecen la preparación de 68 comunidades educativas frente a amenazas emergentes y situaciones de riesgo

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Directivos y equipos de convivencia de la provincia participaron en un seminario enfocado en seguridad escolar y en la primera Conferencia de Direcciones para abordar el Plan Estratégico Local.

El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Petorca desarrolló junto a la Brigada de Investigación Criminal Costa Norte de la Policía de Investigaciones de Chile, el seminario “Fenómenos de Violencia Extrema y Amenazas Emergentes Contra la Sociedad: Preparación y Respuesta en Comunidades Educativas”. La instancia tuvo como propósito fortalecer las capacidades de preparación, prevención y respuesta de las comunidades educativas frente a situaciones de riesgo, contando con una amplia convocatoria de directores, directoras y equipos de convivencia de los 68 establecimientos que son parte del Servicio Local.

La actividad, realizada en el Teatro Municipal de Cabildo, fue liderada por oficiales de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes entregaron herramientas, orientaciones, y dieron a conocer protocolos y análisis sobre escenarios emergentes que pueden afectar a establecimientos educacionales, promoviendo una mirada preventiva y coordinada entre las distintas instituciones vinculadas a la protección de niños, niñas, adolescentes y profesionales de educación.

El seremi de Educación de Valparaíso, Juan Carlos Klenner, señaló: “Como Ministerio de Educación valoramos esta instancia, nos parece importante para reflexionar y también nosotros como Mineduc hemos entregado nuestra mirada a propósito, por ejemplo, de Escuelas Protegidas, para de esa manera poder construir entornos escolares más seguros”.

Por su parte, el delegado presidencial provincial de Petorca, Andrés Soza, valoró el trabajo interinstitucional desarrollado: “Queremos felicitar a la Policía de Investigaciones de Chile en conjunto con el Servicio Local de Educación por realizar este importante seminario. Estoy seguro que junto al trabajo de todos los actores de la comunidad educativa vamos a poder contar con nuevos espacios seguros para la tranquilidad de nuestros estudiantes”.

Paulina Sáez Kifafi, directora ejecutiva del SLEP Petorca, indicó que “estamos muy contentos de haber compartido este espacio de formación y capacitación junto al equipo de la Policía de Investigaciones de nuestra provincia que nos ha entregado información muy pertinente respecto de cómo resguardar el cuidado de nuestras comunidades educativas y cómo poder prevenir situaciones de violencia que ponen en riesgo a nuestras comunidades”.

En tanto, el subprefecto de la PDI, Sebastián Morales, enfatizó en la labor conjunta y destacó “poder haber ejecutado este seminario resulta provechoso porque tuvimos la oportunidad de tener una gran audiencia con los directores de los establecimientos del SLEP Petorca. Eso para la PDI es un ámbito importantísimo porque tenemos un aliado estratégico para llevar a cabo iniciativas de trabajo en conjunto”.

“Toda la información que nos entregaron nos va a permitir trabajar a nosotros en los establecimientos, apoyarnos, bajarla a los apoderados y también cómo poder complementar la información que nos entregaron con nuestro reglamento interno”, dijo Paulina Martínez, directora de la Escuela Fernando García Oldini de Petorca.

La jornada culminó con la primera Conferencia de Directores y Directoras del SLEP Petorca desarrollada en el Centro Cultural Casa López, instancia de participación y diálogo que permitió socializar los avances del Plan Estratégico Local (PEL) 2026, instrumento que orientará el desarrollo de la educación pública en el territorio durante los próximos años.

En la jornada, los equipos directivos también participaron en consultas orientadas a recoger experiencias y visiones respecto del apoyo técnico-pedagógico y las redes de colaboración existentes en el sistema educativo. Estas reflexiones permitirán identificar fortalezas, desafíos y nudos críticos detectados durante el primer semestre, aportando insumos relevantes para la mejora continua de los procesos educativos y el fortalecimiento de la educación pública en la provincia.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.