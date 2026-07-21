22/07/2026
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Socios por Chile 2: Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recorrerán los lugares con los nombres más pintorescos del país

Marcelo Andrade Saez

El exitoso programa de Canal 13 regresa este domingo 2 de agosto con una nueva temporada cargada de humor y aventuras por localidades con nombres curiosos.

Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot junto a su vehículo de viaje en una zona rural.

El domingo 2 de agosto, después de “Teletrece central”, volverá a las pantallas de Canal 13 el espacio “Socios por Chile”. En esta segunda temporada, el trío compuesto por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot emprenderá un viaje por el país con una propuesta cargada de fantasía y humor, visitando localidades que destacan por sus particulares nombres.

Los conductores de Socios por Chile compartiendo con un lugareño en una actividad tradicional.

El recorrido incluirá destinos como Agua de la Zorra, Chigualoco, Entrepiernas, La Cresta, La Estrella, Cariño Botado, Tulahuén, Quitacalzón, Las Coimas, La Punta del Pico, Puente Hediondo, El Sobrante, Lo Calvo y Pueblo de Viudas.

Los protagonistas del programa interactuando junto a su vehículo en un entorno desértico.

Sobre esta nueva apuesta, Jorge Zabaleta señala que “lo más entretenido de ir a todos estos lugares con nombres pintorescos es descubrir que hay una razón para que se llamen así y desde ahí descubrimos historias únicas y llenas de grandes sorpresas”. Por su parte, Pancho Saavedra añade que “todo lo que pasa en estos lugares es genial, como, por ejemplo, saber cuál es el gentilicio en Agua de la Zorra o La Punta del Pico. De verdad que se viene una temporada llena de aventuras como las que nos gustan a nosotros y, por supuesto, al público”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

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