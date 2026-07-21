Socios por Chile 2: Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot recorrerán los lugares con los nombres más pintorescos del país

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El exitoso programa de Canal 13 regresa este domingo 2 de agosto con una nueva temporada cargada de humor y aventuras por localidades con nombres curiosos.

El domingo 2 de agosto, después de “Teletrece central”, volverá a las pantallas de Canal 13 el espacio “Socios por Chile”. En esta segunda temporada, el trío compuesto por Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot emprenderá un viaje por el país con una propuesta cargada de fantasía y humor, visitando localidades que destacan por sus particulares nombres.

El recorrido incluirá destinos como Agua de la Zorra, Chigualoco, Entrepiernas, La Cresta, La Estrella, Cariño Botado, Tulahuén, Quitacalzón, Las Coimas, La Punta del Pico, Puente Hediondo, El Sobrante, Lo Calvo y Pueblo de Viudas.

Sobre esta nueva apuesta, Jorge Zabaleta señala que “lo más entretenido de ir a todos estos lugares con nombres pintorescos es descubrir que hay una razón para que se llamen así y desde ahí descubrimos historias únicas y llenas de grandes sorpresas”. Por su parte, Pancho Saavedra añade que “todo lo que pasa en estos lugares es genial, como, por ejemplo, saber cuál es el gentilicio en Agua de la Zorra o La Punta del Pico. De verdad que se viene una temporada llena de aventuras como las que nos gustan a nosotros y, por supuesto, al público”.

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