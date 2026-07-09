Socios por Chile confirma fecha de estreno para su segunda temporada

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Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot regresan a las pantallas de Canal 13 este domingo 2 de agosto para recorrer nuevos rincones del país.

Tras el éxito de sintonía alcanzado durante el 2025, donde el espacio se consolidó como el programa más visto de la señal con un alcance superior a los 4,7 millones de personas, el trío de amigos vuelve a la carga con una nueva entrega de “Socios por Chile”. El programa, que se emitirá en el bloque prime después de “Teletrece central”, promete continuar con la búsqueda de historias y desafíos a lo largo del territorio nacional.

Sobre las expectativas de este nuevo ciclo, Jorge Zabaleta adelantó que la apuesta será aún más ambiciosa. “Esta temporada se viene mucho más jugada que la anterior, iremos a lugares que de seguro gustarán, sorprenderán y llamarán la atención del público, tal como nos pasó a nosotros al visitarlos”, señaló el actor.

Zabaleta enfatizó además en la esencia del proyecto: “Seguiremos apostando a nuestro sello como programa, en donde buscamos entretener, alegrar y reunir a la familia chilena en torno al televisor. Esa es nuestra premisa y este año la potenciaremos más que nunca”.

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