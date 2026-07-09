Socios por Chile confirma fecha de estreno para su segunda temporada
Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot regresan a las pantallas de Canal 13 este domingo 2 de agosto para recorrer nuevos rincones del país.
Tras el éxito de sintonía alcanzado durante el 2025, donde el espacio se consolidó como el programa más visto de la señal con un alcance superior a los 4,7 millones de personas, el trío de amigos vuelve a la carga con una nueva entrega de “Socios por Chile”. El programa, que se emitirá en el bloque prime después de “Teletrece central”, promete continuar con la búsqueda de historias y desafíos a lo largo del territorio nacional.
Sobre las expectativas de este nuevo ciclo, Jorge Zabaleta adelantó que la apuesta será aún más ambiciosa. “Esta temporada se viene mucho más jugada que la anterior, iremos a lugares que de seguro gustarán, sorprenderán y llamarán la atención del público, tal como nos pasó a nosotros al visitarlos”, señaló el actor.
Zabaleta enfatizó además en la esencia del proyecto: “Seguiremos apostando a nuestro sello como programa, en donde buscamos entretener, alegrar y reunir a la familia chilena en torno al televisor. Esa es nuestra premisa y este año la potenciaremos más que nunca”.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.