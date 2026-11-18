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La nueva entrega de la dupla compuesta por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta promete un recorrido por historias mitológicas y momentos de profunda complicidad.

Este domingo 22 de noviembre a las 22:40 horas, el 13 estrenará la esperada nueva temporada de “Socios por el mundo 5”. Tras cuatro exitosos ciclos recorriendo los cinco continentes, la querida dupla conformada por Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta regresa con una ruta completamente distinta, marcada por la fantasía, el humor y la búsqueda de aquellas historias que formaron parte de la infancia.

En esta nueva entrega, los animadores decidieron ir tras los pasos de personajes de fantasía y mitológicos, trazando una ruta que los llevó a visitar a Drácula en Rumania, al Viejo Pascuero en Finlandia, a los vikingos en Noruega y a la casa del Ratón Pérez en España. Sobre el tono de esta travesía, Pancho Saavedra comenta: “Una docuficción donde nosotros lo que hacemos es mostrar el mundo con mucho humor, risas y entretención. Porque somos dos amigotes que se van de viaje y creo que la gente se identifica con eso”.

Uno de los momentos más conmovedores para el conductor lo vivió en Finlandia, al conocer el mundo de los elfos y al mismísimo Viejo Pascuero. “Lloramos los dos a moco tendido, juntos como dos amigos que se tienen confianza y mucho cariño. Esta temporada tendrá mucha emoción, pero también muchas risas”, declara Saavedra, quien además destaca la incorporación de una inédita “tercera socia”: la Inteligencia Artificial, bautizada como María, que los ayudó a aprender sobre la historia de cada monumento y ofició de traductora en tiempo real.

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