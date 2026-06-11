“Sofía en peligro”, el thriller de MegaShorts, estrena el próximo lunes 22 de junio

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Un disparo en un estacionamiento solitario es el inicio de esta nueva producción del Área Dramática de Mega, que promete suspenso y romance en sus plataformas digitales.

“Sofía en peligro”, la nueva MegaShorts, se estrenará el próximo lunes 22 de junio a las 19 horas en las plataformas digitales de Mega. La trama es un thriller policial con alto suspenso y romance, donde una investigación pone a prueba la verdad de todos los involucrados.

La historia es protagonizada por Francisca Walker en el papel de Sofía, quien, tras presenciar un crimen, se sumerge en horas de angustia. Esta situación la sitúa en el punto de mira de Bárbara, interpretada por Alejandra Fosalba, una policía poderosa y con contactos, dispuesta a sobrepasar los límites éticos para esconder sus verdaderas intenciones.

Sofía comenzará a dudar de todos, incluso de Nicolás (Jorge Arecheta), el detective que promete investigar el caso. Mientras tanto, son acechados por Gómez (Moisés Angulo), el corrupto ayudante de Bárbara.

Este lanzamiento marca el segundo estreno de MegaShorts, producciones desarrolladas por el Área Dramática de Mega específicamente para plataformas digitales. El primer éxito, “Salvando a Ema”, una teleserie vertical, alcanzó el mejor debut de su tipo en Chile con más de 40 millones de reproducciones y sigue disponible en Mega.cl, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

Actualmente, el Área Dramática de Mega, dirigida por Quena Rencoret, con Patricio López en la producción ejecutiva y Rodrigo Cuevas como jefe de guion, se encuentra grabando su sexta teleserie vertical. Estas producciones mantienen el sello de calidad del área y abarcan géneros variados como el thriller, el suspenso, historias de época y comedias románticas. Bárbara della Schiava es la directora de “Sofía en peligro”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.