Sofía Latorre revela violento escándalo en discoteca: “Los empujé a los dos, hice show, me grabaron”

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En el nuevo capítulo de “¿Volverías con tu ex? 2”, los participantes confiesan sus escenas de celos más extremas, incluyendo un violento altercado protagonizado por Sofía Latorre.

Este jueves en el reality “¿Volverías con tu ex? 2”, los participantes sacarán a la luz las escenas de celos más intensas que han vivido, dando paso a impactantes confesiones que sorprenderán a todos en la casona. Una de las historias que más impactará será la de Sofía Latorre, quien recordará el violento escándalo que protagonizó en una discoteca al descubrir a su expareja con otra mujer apenas una semana después de haber terminado la relación.

“Estábamos en una disco, con mi ex pololo habíamos terminado hace súper poco. Me llamó una amiga y me dice ‘oye, tu ex está acá y tiene a una mujer sentada en sus piernas’, y habíamos terminado hace una semana. Yo estaba en el VIP de la fiesta, salí corriendo, sola, no le dije ni a mis amigas, llegué, los empujé a los dos, me puse a pelear, hice show, me querían echar los guardias, me grabaron, lo subieron a Instagram. Peleé con él, después peleé con ella, después se metió otra niña y terminé peleando con esta otra niña y quedó la cagá”, relatará la participante.

Tras escuchar su relato, la animadora Tonka Tomicic no dudará en intervenir con una reflexión: “Hay que decir que hay otras formas de llegar a acuerdos o decir lo que uno piensa antes de llegar a los golpes”.

En la misma jornada, Ludmila abrirá una profunda herida al revelar el dolor que le causó ver a Álvaro Ballero integrar rápidamente a su nueva pareja en el círculo familiar que ella compartió durante 17 años. “Las fotos que él subió con ella (María José) con sus papás, esas fotos me dolieron. Con ella puede subir todas las fotos que quiera, pero no con los papás, fueron 17 años mis papás, ¿entonces ahora son papás de ella?”, confesará la patinadora.

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