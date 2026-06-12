Subcomisaría de Carabineros de Llay Llay alcanza un 70% de avance en su construcción

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Las obras del moderno recinto, que buscan mejorar la dignidad laboral de los uniformados y fortalecer la seguridad comunal, presentan un avance acelerado y se espera su inauguración antes de fin de año.

La construcción de la nueva Subcomisaría de Carabineros de Llay Llay avanza a paso firme, alcanzando un 70% de progreso, lo que representa un avance significativo respecto al 43% registrado en inspecciones anteriores en marzo. Las autoridades esperan que el moderno recinto pueda ser inaugurado antes de fin de año.

Durante una visita técnica, el alcalde Edgardo González Arancibia, el Prefecto de Aconcagua, coronel Manzur Abutom, y la Seremi de Obras Públicas, Patricia Terán, recorrieron las instalaciones. Este edificio, con una inversión superior a los 7.500 millones de pesos, responde a una demanda histórica de la comuna del viento y sus alrededores.

Las nuevas dependencias no solo optimizarán las condiciones de trabajo de los carabineros, sino que también permitirán albergar a una mayor dotación policial. Esta medida, ampliamente solicitada por la comunidad, será crucial para reforzar la seguridad y combatir la delincuencia en Llay Llay y comunas vecinas como Catemu y Panquehue.

“Esta obra tiene importancia en varias dimensiones. En primer lugar, desde la generación de empleo en la construcción misma en esta obra de sobre los 7 mil millones de pesos y una vez que esté en funcionamiento, tenemos la legitima expectativa de tener mayor dotación de carabineros en la comuna y es un avance en el importante tema de seguridad, al entregar mejores condiciones a nuestros carabineros y a la comunidad, junto al trabajo operativo. Sin duda, este trabajo colaborativo entre el MOP, Carabineros y nuestro municipio lo recibimos con mucha alegría, esperanza y expectativa de seguir trabajando por la seguridad de Llay Llay y las comunas vecinas”, expresó el alcalde Edgardo González Arancibia.

Por su parte, el Prefecto de Aconcagua de Carabineros, coronel Manzur Abutom, señaló que: “Estamos contentos con este tremendo proyecto. Hemos recorrido junto a la Seremi y el alcalde junto a otras autoridades de Gobierno y la Delegación Presidencial, recorrer estas dependencias nuevas que permite un mejor actuar de nuestros carabineros, una mejor habitabilidad para nuestros funcionarios y la atención a la comunidad en general”. La obra, que va adelantada a los plazos, podría estar operativa antes de finalizar el año.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.