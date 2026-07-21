Subsecretario de Redes Asistenciales destaca continuidad de la Atención Primaria en Quilpué durante emergencia

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La autoridad recorrió establecimientos de salud junto a la alcaldesa Carolina Corti, valorando la respuesta de la red comunal y el avance del futuro CECOSF El Boldo.

En el marco de la emergencia provocada por el sistema frontal que afectó a la Región de Valparaíso, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt Vidal; la seremi de Salud, Mariol Luan Pérez; y el director (s) del Servicio de Salud Viña del Mar–Quillota Petorca, Haroldo Faúndez Romero, visitaron la comuna de Quilpué junto a la alcaldesa Carolina Corti Badía, con el propósito de conocer en terreno la respuesta de la red de Atención Primaria frente a la contingencia.

La jornada comenzó con la participación en el COGRID Comunal y continuó con un recorrido por el CECOSF El Retiro, el CESFAM Pompeya y las obras del futuro CECOSF El Boldo, iniciativa que contempla una inversión superior a los $960 millones y beneficiará a más de 5.000 vecinos y vecinas de Pompeya, Villa Olímpica y sectores aledaños. Durante la visita, las autoridades constataron el trabajo desarrollado por los equipos de salud para mantener la continuidad de la atención, pese a las intensas lluvias, filtraciones y reiterados cortes de energía que afectaron a la comuna.

Gracias al plan de contingencia implementado por la Corporación Municipal de Quilpué, se desplegaron equipos clínicos y de mantención, se activaron generadores eléctricos para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales y se ejecutaron trabajos preventivos y correctivos en toda la red de salud. Como resultado de estas acciones, ningún CESFAM suspendió sus atenciones y los dispositivos de urgencia permanecieron operativos durante toda la emergencia.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt Vidal, destacó el funcionamiento ininterrumpido de la red de salud: “La Atención Primaria constituye la primera línea de respuesta frente a las necesidades de salud de la comunidad. Queremos reconocer el tremendo trabajo realizado por los funcionarios y funcionarias, quienes han permitido que el sistema continúe funcionando pese a las difíciles condiciones que ha enfrentado la región”.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Corti Badía realizó un balance de la emergencia, señalando que el número de personas albergadas ha disminuido a 61, mientras que cerca de 1.600 personas han resultado damnificadas. “Quiero reconocer el tremendo trabajo que ha realizado el equipo municipal y todos los funcionarios que han enfrentado esta emergencia. Hoy, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, recorrimos nuestros establecimientos de Atención Primaria para revisar en terreno las afectaciones y el trabajo que se ha desarrollado para mantener la atención de salud de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó la jefa comunal.

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