Subsecretario José Francisco Lagos encabeza despliegue en la Provincia de Petorca por sistema frontal

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El subsecretario General de Gobierno recorrió las zonas afectadas y participó en el COGRID Provincial para coordinar la respuesta estatal ante la emergencia climática.

norte del país, el subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, junto a la seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, se desplegó durante la jornada en la Provincia de Petorca, donde sostuvo diversas actividades junto a autoridades nacionales, regionales y comunales.

El recorrido comenzó en la comuna de La Ligua, específicamente en el sector La Canela, donde el subsecretario, acompañado por la seremi de Gobierno, el delegado presidencial provincial, Andrés Soza, y el alcalde Patricio Pallares, monitoreó en terreno los efectos de las lluvias y las acciones que están desarrollando las distintas instituciones para atender a las familias afectadas.

En ese contexto, la autoridad destacó el trabajo coordinado que han realizado el Ejército, Bomberos, Carabineros, equipos municipales y los distintos servicios públicos para asistir a las personas que han enfrentado situaciones de aislamiento, problemas médicos y otras consecuencias derivadas de la emergencia.

Posteriormente, el subsecretario participó en el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Provincial de Petorca, instancia que reunió a autoridades y representantes de las fuerzas de orden y seguridad para revisar el estado de la emergencia.

Durante la reunión se abordaron materias como la reapertura de establecimientos educacionales, la reposición del suministro eléctrico, la recuperación del servicio de agua potable y la continuidad del apoyo a las familias afectadas. Al respecto, el subsecretario señaló: “Es fundamental mantener informada a la ciudadanía con información oficial y oportuna”.

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