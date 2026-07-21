22/07/2026
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Subsecretario José Francisco Lagos encabeza despliegue en la Provincia de Petorca por sistema frontal

Marcelo Andrade Saez

El subsecretario General de Gobierno recorrió las zonas afectadas y participó en el COGRID Provincial para coordinar la respuesta estatal ante la emergencia climática.

El subsecretario José Francisco Lagos saluda a personal del Ejército durante su despliegue en terreno en la Provincia de Petorca.

norte del país, el subsecretario General de Gobierno, José Francisco Lagos, junto a la seremi de Gobierno de la Región de Valparaíso, Rosario Pérez, se desplegó durante la jornada en la Provincia de Petorca, donde sostuvo diversas actividades junto a autoridades nacionales, regionales y comunales.

El recorrido comenzó en la comuna de La Ligua, específicamente en el sector La Canela, donde el subsecretario, acompañado por la seremi de Gobierno, el delegado presidencial provincial, Andrés Soza, y el alcalde Patricio Pallares, monitoreó en terreno los efectos de las lluvias y las acciones que están desarrollando las distintas instituciones para atender a las familias afectadas.

El subsecretario José Francisco Lagos entrega declaraciones a los medios de comunicación sobre el estado de la emergencia.

En ese contexto, la autoridad destacó el trabajo coordinado que han realizado el Ejército, Bomberos, Carabineros, equipos municipales y los distintos servicios públicos para asistir a las personas que han enfrentado situaciones de aislamiento, problemas médicos y otras consecuencias derivadas de la emergencia.

Posteriormente, el subsecretario participó en el Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID) Provincial de Petorca, instancia que reunió a autoridades y representantes de las fuerzas de orden y seguridad para revisar el estado de la emergencia.

Autoridades regionales y comunales participan en el COGRID Provincial para coordinar la respuesta ante el sistema frontal.

Durante la reunión se abordaron materias como la reapertura de establecimientos educacionales, la reposición del suministro eléctrico, la recuperación del servicio de agua potable y la continuidad del apoyo a las familias afectadas. Al respecto, el subsecretario señaló: “Es fundamental mantener informada a la ciudadanía con información oficial y oportuna”.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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