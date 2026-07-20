20/07/2026
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Summit Empresarial Conectados ASIVA 2026 reunió a más de 600 asistentes para impulsar el futuro de la logística, minería y manufactura

Marcelo Andrade Saez

El encuentro, realizado en Viña del Mar, se consolidó como un espacio clave de articulación para el desarrollo productivo y la innovación en la Región de Valparaíso.

Audiencia completa durante el Summit Empresarial Conectados ASIVA 2026 en Viña del Mar.

Más de 600 personas participaron en el Summit Empresarial #Conectados ASIVA 2026, instancia organizada por la Asociación de Empresas Región de Valparaíso (ASIVA) con el apoyo de Corfo. Durante los días 8 y 9 de julio, el evento reunió en el Enjoy de Viña del Mar a autoridades, líderes empresariales, especialistas nacionales e internacionales, representantes de la academia y emprendedores para abordar los desafíos de la logística, la minería y la manufactura avanzada.

Summit Empresarial Conectados ASIVA 2026 reunió a más de 600 asistentes para impulsar el futuro de la logística, minería y manufactura

El presidente de ASIVA, Alfonso Salinas, destacó la importancia de este espacio de encuentro: “El Summit sirve como un lugar donde se puede conversar, debatir, encontrar nuevas tecnologías, pensar en innovación y compartir experiencias. Además, participan destacados expositores nacionales e internacionales y nosotros buscamos que, aprovechando todo ese conocimiento que confluye acá, puedan surgir oportunidades de negocio, proyectos, iniciativas que en el tiempo vayan prosperando y ayuden a la región a dinamizarla en sectores que son súper relevantes.”

Expositor durante su presentación en el escenario principal del Summit Empresarial.

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, valoró la instancia señalando: “El Summit Empresarial me parece tremendamente relevante y ya es el cuarto encuentro en el cual participo. Me parece que lo que se aborda aquí, las charlas que se van a realizar, no tiene que ver con un paper o una exposición más, sino que ver cómo somos capaces precisamente de colocar en la centralidad de la región de Valparaíso. Esta región no se cae a pedazos, sino que es la más importante del país y tenemos que asignarle el valor que se merece.”

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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Marcelo Andrade Saez

Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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