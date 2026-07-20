Summit Empresarial Conectados ASIVA 2026 reunió a más de 600 asistentes para impulsar el futuro de la logística, minería y manufactura

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El encuentro, realizado en Viña del Mar, se consolidó como un espacio clave de articulación para el desarrollo productivo y la innovación en la Región de Valparaíso.

Más de 600 personas participaron en el Summit Empresarial #Conectados ASIVA 2026, instancia organizada por la Asociación de Empresas Región de Valparaíso (ASIVA) con el apoyo de Corfo. Durante los días 8 y 9 de julio, el evento reunió en el Enjoy de Viña del Mar a autoridades, líderes empresariales, especialistas nacionales e internacionales, representantes de la academia y emprendedores para abordar los desafíos de la logística, la minería y la manufactura avanzada.

El presidente de ASIVA, Alfonso Salinas, destacó la importancia de este espacio de encuentro: “El Summit sirve como un lugar donde se puede conversar, debatir, encontrar nuevas tecnologías, pensar en innovación y compartir experiencias. Además, participan destacados expositores nacionales e internacionales y nosotros buscamos que, aprovechando todo ese conocimiento que confluye acá, puedan surgir oportunidades de negocio, proyectos, iniciativas que en el tiempo vayan prosperando y ayuden a la región a dinamizarla en sectores que son súper relevantes.”

Por su parte, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, valoró la instancia señalando: “El Summit Empresarial me parece tremendamente relevante y ya es el cuarto encuentro en el cual participo. Me parece que lo que se aborda aquí, las charlas que se van a realizar, no tiene que ver con un paper o una exposición más, sino que ver cómo somos capaces precisamente de colocar en la centralidad de la región de Valparaíso. Esta región no se cae a pedazos, sino que es la más importante del país y tenemos que asignarle el valor que se merece.”

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