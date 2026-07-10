Superintendencia de Insolvencia reporta fuerte aumento en renegociaciones y proyecta desafíos para 2026-2027

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La institución destacó un crecimiento del 146% en las renegociaciones de personas deudoras y la ejecución de más de 10.000 acciones de fiscalización durante el 2025.

La Superintendenta de Insolvencia y Reemprendimiento (S), Johana Álvarez Ahumada, presentó la Cuenta Pública Participativa de la institución, instancia donde se dieron a conocer los resultados de gestión 2025. El periodo estuvo marcado por un incremento significativo en la demanda de procedimientos concursales, especialmente en personas naturales, además de avances en la modernización y fiscalización del sistema.

En su exposición, la autoridad resaltó que el sistema concursal chileno ha experimentado una evolución constante, con un mayor uso de la Ley N.º 20.720. “Fortalecer su capacidad operativa, reorganizar equipos, optimizar procesos e impulsar mejoras regulatorias y de gestión con el objetivo de responder de manera más eficiente a las nuevas exigencias del sistema”, precisó Johana Álvarez sobre los esfuerzos realizados por el servicio.

Durante el 2025, se registraron 9.651 solicitudes de renegociación, de las cuales 4.815 fueron declaradas admisibles. La Superintendenta (S) atribuyó esta alza al mayor conocimiento ciudadano y a las modificaciones de la Ley N.º 21.563, que permitió el acceso a quienes emiten boletas de honorarios. Asimismo, la autoridad enfatizó que el éxito de las audiencias de renegociación supera el 98%, consolidándose como una herramienta clave para la recuperación financiera.

De cara al periodo 2026-2027, la institución priorizará la transformación digital, la ciberseguridad y la consolidación de un modelo de supervisión basado en riesgos. “Nuestro compromiso es seguir generando valor público mediante servicios más oportunos, una supervisión más efectiva y una institucionalidad capaz de adaptarse a los cambios económicos y tecnológicos”, concluyó Álvarez.

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