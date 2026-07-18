19/07/2026
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Suspenden exhibición de película en homenaje a Julio Jung en Villa Alemana

Marcelo Andrade Saez

La función de la película “…Y de pronto el amanecer”, programada para este martes 21 de julio, fue cancelada debido al sistema frontal que afecta a la zona.

Cartel informativo sobre la suspensión de la película Y de pronto el amanecer en Villa Alemana.

La organización de Quilpué Audiovisual informó la suspensión de la exhibición gratuita de la película “…Y de pronto el amanecer”, actividad que se realizaría en Villa Alemana como un homenaje al actor Julio Jung y que contaría con la presencia de Anita Reeves.

La decisión fue tomada ante el fuerte sistema frontal que se registra en la región y su pronóstico de prolongación para los próximos días. Según indicaron los organizadores, la medida busca principalmente resguardar la salud de los asistentes, dado que la función estaba especialmente orientada a personas mayores.

Finalmente, se comunicó que la actividad será reprogramada para una nueva fecha, la cual será informada oportunamente a la comunidad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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