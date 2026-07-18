Suspenden exhibición de película en homenaje a Julio Jung en Villa Alemana

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La función de la película “…Y de pronto el amanecer”, programada para este martes 21 de julio, fue cancelada debido al sistema frontal que afecta a la zona.

La organización de Quilpué Audiovisual informó la suspensión de la exhibición gratuita de la película “…Y de pronto el amanecer”, actividad que se realizaría en Villa Alemana como un homenaje al actor Julio Jung y que contaría con la presencia de Anita Reeves.

La decisión fue tomada ante el fuerte sistema frontal que se registra en la región y su pronóstico de prolongación para los próximos días. Según indicaron los organizadores, la medida busca principalmente resguardar la salud de los asistentes, dado que la función estaba especialmente orientada a personas mayores.

Finalmente, se comunicó que la actividad será reprogramada para una nueva fecha, la cual será informada oportunamente a la comunidad.

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