Suspenden función de homenaje a Julio Jung en Villa Alemana por sistema frontal

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La exhibición gratuita de la película “…Y de pronto el amanecer”, programada para este martes 21 de julio, fue postergada para resguardar la salud de los asistentes.

La organización de Quilpué Audiovisual informó la suspensión de la actividad cultural que rendiría homenaje al actor Julio Jung en la comuna de Villa Alemana. La decisión fue tomada ante el pronóstico de un fuerte sistema frontal que afectará a la zona durante los próximos días.

Desde la entidad explicaron que la medida responde a un criterio de prevención, señalando que “dicha función está orientada a las personas mayores, por lo que creemos importante resguardar su salud”.

Finalmente, los organizadores confirmaron que la exhibición de la cinta dirigida por Silvio Caiozzi será reprogramada próximamente, agradeciendo la comprensión y difusión de la comunidad ante este cambio de agenda forzado por las condiciones climáticas.

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