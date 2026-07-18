19/07/2026
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Suspenden función de homenaje a Julio Jung en Villa Alemana por sistema frontal

Marcelo Andrade Saez

La exhibición gratuita de la película “…Y de pronto el amanecer”, programada para este martes 21 de julio, fue postergada para resguardar la salud de los asistentes.

Anuncio de suspensión de la película Y de pronto el amanecer en Villa Alemana.

La organización de Quilpué Audiovisual informó la suspensión de la actividad cultural que rendiría homenaje al actor Julio Jung en la comuna de Villa Alemana. La decisión fue tomada ante el pronóstico de un fuerte sistema frontal que afectará a la zona durante los próximos días.

Desde la entidad explicaron que la medida responde a un criterio de prevención, señalando que “dicha función está orientada a las personas mayores, por lo que creemos importante resguardar su salud”.

Finalmente, los organizadores confirmaron que la exhibición de la cinta dirigida por Silvio Caiozzi será reprogramada próximamente, agradeciendo la comprensión y difusión de la comunidad ante este cambio de agenda forzado por las condiciones climáticas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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