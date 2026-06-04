Teatro Municipal de Viña del Mar presenta cartelera de junio con música, danza y artes escénicas

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El recinto viñamarino invita a la comunidad a disfrutar de conciertos, ballet, teatro, humor y recorridos por su museografía durante todo el mes.

Con la llegada de junio, el Teatro Municipal de Viña del Mar ha dado a conocer su nueva y variada cartelera artística. La programación de este mes incluye una diversidad de eventos como conciertos, danza, teatro, humor, música sinfónica y ballet, pensados para todas las edades.

Además de los espectáculos, el público podrá recorrer la museografía del recinto, conociendo su historia y el proceso de restauración. Los recorridos están disponibles los martes y miércoles de 10:00 a 14:00 horas, y los jueves y viernes en dos bloques: de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 17:00 horas.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó la calidad de la programación: “para este mes el Teatro Municipal de Viña del Mar cuenta con una cartelera de gran nivel, pensada para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de la música, la danza, el teatro, el humor y las artes escénicas. El teatro más importante de la región reafirma cada mes su sitial con espectáculos y eventos de excelencia, consolidándose como un referente cultural para Viña del Mar y todo el país, y queremos que este espacio siga siendo un punto de encuentro para la comunidad, acercando la cultura a personas de todas las edades a través de espectáculos gratuitos y funciones para toda la familia”.

La cartelera de junio iniciará este jueves 4 con el concierto “Verdi & Puccini Jazz” del Cinzia Tedesco Quartet, en conmemoración del Día de la República de Italia. El domingo 7, el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile presentará “Selk’nam: Tiempo de Renacer”, una propuesta que fusiona danza, memoria e identidad cultural.

El viernes 12, Candlelight ofrecerá dos tributos: a Coldplay a las 19:00 horas y a Hans Zimmer a las 21:30 horas. El sábado 13, el humor se tomará el escenario con “Viejas de Mierda: La Despedida”, con Gloria Münchmeyer, Gabriela Hernández y Gloria Benavides.

El domingo 14, la música sinfónica llegará con “El Señor de los Anillos & El Hobbit”, interpretado por la Orquesta ProArte de Valparaíso. El martes 16, la obra de teatro “Las Brutas” de Juan Radrigán será presentada por Teatros Universitarios UV.

El miércoles 24, la Banda de Conciertos de la Armada ofrecerá el concierto “De Gestas y Héroes”. Para cerrar el mes, el sábado 27, el Ballet Teatro Nescafé de las Artes presentará “Alicia en el País de las Maravillas”, bajo la dirección de Sara Nieto, una función familiar llena de fantasía y danza.

Con esta variada oferta, el Teatro Municipal de Viña del Mar busca reafirmar su compromiso con la promoción cultural y la creación de espacios de encuentro para la comunidad.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.