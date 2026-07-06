Teatro Municipal de Viña del Mar presenta nutrida cartelera de invierno con 2º Festival de Teatro

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El escenario cultural más importante de la región ofrece durante julio una programación gratuita que incluye nueve montajes teatrales, además de música, humor y encuentros corales.

Con la realización de la segunda versión del Festival de Teatro del Teatro Municipal de Viña del Mar, el recinto consolida una oferta cultural diversa para la temporada de invierno. El certamen, que se extiende desde el martes 7 hasta el domingo 19 de julio, contempla nueve obras gratuitas para todo público, además de más de diez actividades de mediación y educación.

La directora del recinto, Vanessa Grondona, destacó el impacto de esta iniciativa: “Con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Teatro Municipal de Viña del Mar está impulsando por segundo año consecutivo una iniciativa que nos tiene muy orgullosos y que reúne 9 montajes de primer nivel y más de 10 actividades de mediación y educación asociadas a la cartelera de este encuentro teatral”.

Grondona agregó que “esto refleja nuestra convicción de acercar las artes escénicas a nuevos públicos, especialmente a las familias niños, niñas, jóvenes y personas mayores. Este festival es parte de una programación especial de invierno que consolida al Teatro como un espacio vivo, donde conviven el talento nacional e internacional, la creación contemporánea y algo que es muy importante: el acceso gratuito a la cultura”.

La cartelera de julio también incluye hitos como el recital de violonchelo de Estelle Revaz, el concierto de la Banda Sinfónica de la PDI, el IV Festival de Percusión “Gabriel Parra” y el II Encuentro Regional de Coros “Voces de Invierno”. Las funciones gratuitas requieren inscripción previa a través de la plataforma linktr.ee/teatromunivina.

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