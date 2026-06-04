Teatro, música y mediación cultural: El Centro Cultural IPA lanza su programación de junio en Valparaíso

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Una cartelera diversa que incluye teatro familiar, concierto en vivo y actividades gratuitas en la región, reafirmando el compromiso de la organización con el acceso y la descentralización cultural.

El Centro Cultural IPA presenta una propuesta imperdible para este mes de junio, que reúne teatro familiar, música en vivo y acciones de mediación artística orientadas a públicos diversos de la región de Valparaíso. Cada una de estas actividades artísticas se enmarcan dentro del Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Como parte de su línea de mediación, el Centro Cultural IPA inicia su programación llevando el teatro a otros territorios. Es así como el viernes 12 de junio a las 19:00 horas se presentará la obra “Cuestión de Ubicación” de la Compañía Teatro IluCión en el Espacio Cultural de Concón, ubicado en Avenida Concón Reñaca Oriente esquina Chañarcillo. Esta actividad contará con entrada liberada, promoviendo el acceso gratuito a experiencias culturales de calidad.

La cartelera continúa en Valparaíso el sábado 13 de junio a las 18:00 horas con la obra de teatro familiar “La Ratita Presumida”, de la Fundación Teatro Teatrin. Basada en la clásica fábula infantil, la puesta en escena relata la historia de una coqueta ratita que, tras encontrar una moneda, enfrenta diversas decisiones que marcarán su destino. La obra incorpora técnicas circenses como monociclo y malabarismo, ofreciendo una experiencia escénica dinámica y atractiva para toda la familia. La adhesión general es de $3.500, con entradas disponibles en Passline.

La programación prosigue con música el jueves 25 de junio a las 19:00 horas con el concierto de lanzamiento del disco “Cabro chico malo” de León Martín Orquesta, una propuesta musical que invita a recorrer sonoridades cargadas de identidad y sensibilidad artística. Las entradas se encuentran disponibles en modalidad de preventa y en puerta a través de Passline.

Con esta programación, el Centro Cultural IPA reafirma su compromiso con el desarrollo cultural local, la formación de audiencias y la generación de espacios de encuentro entre las comunidades y las artes.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.