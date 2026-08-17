Teatro popular, música y memoria llegan a Valparaíso con Las Palomas de Choferillo

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El Colectivo Palomillando Teatro presenta una historia cargada de humanidad y poesía el próximo 27 de agosto en la Sala Teatro IPA.

Una historia cargada de humanidad, música y poesía llegará a los escenarios porteños con “Las Palomas de Choferillo”, montaje del Colectivo Palomillando Teatro que se presentará el jueves 27 de agosto de 2026, a las 19:00 horas, en la Sala Teatro IPA, ubicada en Condell #1349, Valparaíso. La presentación forma parte de la programación artística impulsada por el Centro Cultural IPA, gracias al Plan de Gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2026, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La obra, escrita en verso por el dramaturgo Claudio Fuentes y dirigida por Gabriel Contreras, relata la historia de un camionero impulsado por una búsqueda personal y desgarradora: encontrar al asesino de sus hijos. Sin embargo, al fracasar en su intento, deberá regresar a su pueblo natal, donde descubrirá que todo ha cambiado. A partir de esta premisa, el montaje invita al público a reflexionar sobre el dolor íntimo, la identidad cultural y la capacidad de las comunidades para reconstruirse desde la memoria y el encuentro.

Con una propuesta escénica que combina actuación, música y lenguaje poético, “Las Palomas de Choferillo” apuesta por un teatro popular y cercano. La obra busca descubrir la belleza en lo simple mediante un imaginario lleno de color, música y emociones, entendiendo el teatro como una verdadera fiesta popular y un espacio de encuentro entre artistas y comunidades.

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