Tensa cita en Vecinos al límite: Princeso enfrenta críticas por machismo tras fallido encuentro romántico
El participante del reality de Canal 13 vivió una compleja velada junto a Carolina y Nabila, la cual terminó en una fuerte discusión sobre el respeto y los límites personales.
Princeso, tras prepararse para una cita especial, invitó a sus dos parejas, Carolina y Nabila, a un encuentro ambientado con comida y una sesión de masajes. Durante la velada, el participante admitió que Nabila es su principal interés, aunque calificó a Carolina como su “número 2”. La tensión escaló cuando Nabila se negó a participar en un juego de comida y rechazó recibir un masaje de su parte.
“No disfruto con que me toque una persona que no quiero que me toque”, explicó Nabila ante la insistencia de Princeso, quien calificó la actitud de la joven como inmadura. Posteriormente, la participante arremetió contra él: “Me criticó por no querer sacarle la uva de la boca. Al final para él la cita habría sido la r… si yo iba en colaless. Me carga ese machismo opresor, la mujer en pelota y el loco ahí manoseando”.
Por otro lado, el reality también mostró los avances en la relación entre Paula y Camilo, donde la empresaria confesó: “Cuando lo vi no me pasó nada, porque no lo conocía. Pensaba que venía a jugar conmigo, pero después caché que necesitaba esa contención, la aproveché y de repente empezamos a conectar mucho. Ahora no puedo despegarme de él”. En tanto, la competencia dejó a Joche como el tercer nominado de la semana tras un bajo desempeño físico: “No pude hacer nada más. No me da. Me encuentro bajoneado, me di cuenta de que mi cardio no está muy bien, es mi punto débil”, admitió el cordobés.
Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.