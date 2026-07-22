Tensa cita en Vecinos al límite: Princeso enfrenta críticas por machismo tras fallido encuentro romántico

Cargando... Cargando...

El participante del reality de Canal 13 vivió una compleja velada junto a Carolina y Nabila, la cual terminó en una fuerte discusión sobre el respeto y los límites personales.

Princeso, tras prepararse para una cita especial, invitó a sus dos parejas, Carolina y Nabila, a un encuentro ambientado con comida y una sesión de masajes. Durante la velada, el participante admitió que Nabila es su principal interés, aunque calificó a Carolina como su “número 2”. La tensión escaló cuando Nabila se negó a participar en un juego de comida y rechazó recibir un masaje de su parte.

“No disfruto con que me toque una persona que no quiero que me toque”, explicó Nabila ante la insistencia de Princeso, quien calificó la actitud de la joven como inmadura. Posteriormente, la participante arremetió contra él: “Me criticó por no querer sacarle la uva de la boca. Al final para él la cita habría sido la r… si yo iba en colaless. Me carga ese machismo opresor, la mujer en pelota y el loco ahí manoseando”.

Por otro lado, el reality también mostró los avances en la relación entre Paula y Camilo, donde la empresaria confesó: “Cuando lo vi no me pasó nada, porque no lo conocía. Pensaba que venía a jugar conmigo, pero después caché que necesitaba esa contención, la aproveché y de repente empezamos a conectar mucho. Ahora no puedo despegarme de él”. En tanto, la competencia dejó a Joche como el tercer nominado de la semana tras un bajo desempeño físico: “No pude hacer nada más. No me da. Me encuentro bajoneado, me di cuenta de que mi cardio no está muy bien, es mi punto débil”, admitió el cordobés.

¿Te sirvió esta información?

Únete a nuestra comunidad y recibe las noticias en tu celular.



WhatsApp





Telegram

