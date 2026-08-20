20/08/2026
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Tensa pelea entre Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci revela secretos familiares en ¿Volverías con tu ex? 2

Marcelo Andrade Saez

Una fuerte discusión sobre lealtad y la relación de Guarén con la familia Solabarrieta marcará el próximo capítulo del reality de Mega.

Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci en medio de una tensa discusión en el reality.

Una tensa conversación entre Mariano y Guarén durante una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones derivó en un enfrentamiento explosivo entre Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci. El conflicto escaló rápidamente cuando Nicolás acusó a Mariano de faltarle el respeto a su pareja, lo que provocó que ambos abandonaran el lugar y dieran por finalizada la celebración.

Nicolás Solabarrieta confrontando a Luis Mateucci durante la fiesta.

El comportamiento de Nicolás fue cuestionado por Luis Mateucci, quien aseguró que el joven cambia su actitud cada vez que retoma su relación con Guarén. Mateucci lanzó una dura afirmación sobre la postura de los padres de Nicolás: “Nicolás viene y cuenta que los padres quieren que raje de ahí”, sentenció el argentino, desatando la furia de Solabarrieta.

Nicolás Solabarrieta visiblemente molesto durante el enfrentamiento.

El enfrentamiento subió de tono cuando Nicolás encaró a Mateucci por su supuesta falsedad. “Yo cuando no estás, te enaltezco; y cuando yo no estoy, me la pelas al revés. Y con la Guarén, no te olvides lo que hablaste en el React”, le reclamó. La situación llegó a un punto crítico cuando Mateucci reveló un detalle confidencial: “Cuando hiciste el polígrafo dijiste ‘no funciona, porque dije una mentira, y pasó piola’, la de que tu mamá quiere a la Guarén”, exponiendo que Ivette Vergara no tendría una buena opinión sobre la joven.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.

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