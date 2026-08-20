Tensa pelea entre Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci revela secretos familiares en ¿Volverías con tu ex? 2

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Una fuerte discusión sobre lealtad y la relación de Guarén con la familia Solabarrieta marcará el próximo capítulo del reality de Mega.

Una tensa conversación entre Mariano y Guarén durante una fiesta en la Cabaña de las Tentaciones derivó en un enfrentamiento explosivo entre Nicolás Solabarrieta y Luis Mateucci. El conflicto escaló rápidamente cuando Nicolás acusó a Mariano de faltarle el respeto a su pareja, lo que provocó que ambos abandonaran el lugar y dieran por finalizada la celebración.

El comportamiento de Nicolás fue cuestionado por Luis Mateucci, quien aseguró que el joven cambia su actitud cada vez que retoma su relación con Guarén. Mateucci lanzó una dura afirmación sobre la postura de los padres de Nicolás: “Nicolás viene y cuenta que los padres quieren que raje de ahí”, sentenció el argentino, desatando la furia de Solabarrieta.

El enfrentamiento subió de tono cuando Nicolás encaró a Mateucci por su supuesta falsedad. “Yo cuando no estás, te enaltezco; y cuando yo no estoy, me la pelas al revés. Y con la Guarén, no te olvides lo que hablaste en el React”, le reclamó. La situación llegó a un punto crítico cuando Mateucci reveló un detalle confidencial: “Cuando hiciste el polígrafo dijiste ‘no funciona, porque dije una mentira, y pasó piola’, la de que tu mamá quiere a la Guarén”, exponiendo que Ivette Vergara no tendría una buena opinión sobre la joven.

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