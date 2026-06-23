Tensión en ¿Volverías con tu ex? 2: Álvaro Ballero arremeterá contra el trabajo de Ludmila

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Una nostálgica actividad en “El museo de los ex” desatará un duro enfrentamiento entre la expareja debido a la carrera profesional de la patinadora rusa.

Esta noche en un nuevo capítulo de “¿Volverías con tu ex? 2”, una nostálgica actividad sacará a la luz los sentimientos más profundos de los participantes con la inauguración de “El museo de los ex”. En este espacio, diversos objetos y fotografías recordarán las historias de amor del pasado, generando un ambiente de alta tensión entre los competidores.

Uno de los momentos más álgidos de la jornada será protagonizado por Álvaro Ballero al encontrarse con los patines de hielo de Ludmila. El participante confesará abiertamente que el regreso de su exesposa a las pistas fue el detonante de su ruptura familiar. “Ya no le tengo ningún cariño a los patines, para mí el circo es lo peor que me hubiese pasado, se quebró la familia, Ludmila dejó de ser mamá, los niños prácticamente no la veían”, expresará Ballero, asegurando además que ella cambió radicalmente tras su retorno al espectáculo: “Fue otra mujer, pasó todo, ha sido el momento más horrible que he pasado en mi vida y no se lo deseo a nadie”.

Por su parte, Ludmila no se quedará callada ante las acusaciones de haber descuidado su rol materno por trabajar en lo que ama, aclarando que el quiebre de la relación se gestó muchos años antes. “En realidad, nosotros llevábamos muchos años de problemas. Yo creo que nunca dejé de ser mamá, lo que pasa es que están acostumbrado de que yo 24/7 estaba con los niños y empezar un trabajo que es de todos los días y los fines de semana era de 4 a 11”, explicará la patinadora. Ante esto, Ballero refutará sus horarios señalando que “ella llegaba a las 2 de la mañana y se iba a las 2 de la tarde, algo absolutamente imposible e incompatible con una vida familiar. Si ella hubiese seguido trabajando en el circo yo no me caso con ella, así de simple, no me podría haber casado con una mujer que no va a estar con los niños”, a lo que ella responderá que él “exagera, siempre exagera”.

La noche también incluirá una dinámica romántica donde un participante deberá adivinar quién lo besa mientras permanece vendado en una cama de princesa. Esta actividad sumará un nuevo conflicto para la expareja que comparte 17 años de matrimonio, luego de que Ludmila se negara a participar “por mis hijos”. Tras el juego, la rusa manifestará su molestia con Ballero: “a mí me enoja porque tú no quieres que yo salga (…) ¿Qué diferencia hay entre tú y yo?”, recibiendo como réplica de Álvaro: “¿Y tú querías estar con hombres?”.

Cabe recordar que los capítulos de estreno de “¿Volverías con tu ex? 2” se encuentran disponibles de domingo a jueves a través de las pantallas de Mega, MegaGO y la plataforma Disney+, bajo la conducción de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.