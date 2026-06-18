Tensión en ¿Volverías con tu ex? 2: El ingreso de Bárbara Muriel y la dolorosa confesión de Ludmila a Álvaro

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Un capítulo de alto impacto remecerá la casona con la llegada de una histórica participante, un quiebre amoroso definitivo y un crucial duelo de eliminación.

Esta noche se emitirá un capítulo de “¿Volverías con tu ex? 2” de alto impacto con la llegada de una nueva participante, una infartante competencia de duplas y un duelo de eliminación que definirá el destino de los competidores.

Bárbara Muriel llegará este jueves a revolucionar la casona del amor y el olvido. Dentro de una caja y con un espectacular traje rojo, impactará a su expareja Luis Mateucci y, por supuesto, a los demás participantes del encierro.

“Soy yo, después de 10 largos años acá estoy, mejor que nunca. La gente me recuerda mucho del “¿Volverías con tu ex?” 1 por ese episodio de la ropa”, comentará la mendocina, recordando uno de los momentos más icónicos de la primera temporada de este reality que se instaló en la memoria de todo el público, donde participó como la ex de Mateucci y fue eliminada luego de que él eligiera “venganza” tras perder un duelo.

“No veo a Luis hace como tres años. Cuando lo conocí era un chico muy inocente y más de pueblo, creo que con el tiempo él fue perdiendo eso, pero sé que en esencia lo lleva dentro”, contará Bárbara, y recordará que aquella relación se rompió porque le fue infiel a Luis con un famoso cantautor y productor argentino llamado Jorge Rojas. Su llegada pondrá nerviosa a Luli, pues cuando fue a Argentina con Luis, él le presentó a Bárbara como “una amiga”, una mentira que le molestará profundamente.

Por otro lado, en su propia historia de amor y desamor, Ludmila se desahogará con Álvaro sobre sus sentimientos actuales por él. En el patio, le comentará que “no sé si quiero andar abrazada y besarte”, ante lo cual él responderá: “tampoco quiero ser un patético arrastrado (…) no te voy a mendigar más amor, voy a tomar distancia, lo que menos quiero es incomodarte”.

Luego, en la cama, cuando Álvaro intente abrazarla, la rusa le dirá entre lágrimas y dolor: “me da pena esto. Claramente sé que podemos ser una familia bacán, pero no sé si vamos a poder ser, no sé qué siento por ti hoy…”. Ante la pregunta de Álvaro sobre si le da pena que ya no le guste, ella agregará: “Acá, por ejemplo, no te he mirado como hombre, me bloqueo. Igual, antes de entrar, la Vika me preguntaba, mamá, ¿y si vuelven allá?, y eso también me da pena, pero yo no puedo. Los niños son una cosa y yo soy otra cosa… no es por ellos, es por mí y a veces siento que me ganan ellos. Creo que nosotros debemos estar solos no más, y por harto tiempo”.

“Quizás solo debemos dejarnos ir no más…”, comentará Álvaro, resignado. La abrazará para consolarla, y luego él llorará en silencio tras decir: “quizás es eso gorda, que se acabó definitivamente, quizás eso es lo que sientes y es lo que te duele”.

Además, se realizará el duelo de eliminación entre Mario Irazzoky y Alex Dickerson contra Luis Mateucci y Nicole “Luli” Moreno. Posteriormente, se dará inicio al segundo ciclo de eliminación con una nueva competencia de duplas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.