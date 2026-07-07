Tensión en ¿Volverías con tu ex? 2: Julio César Rodríguez enfrenta a Álvaro Ballero por sus celos hacia Ludmila

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El animador cuestionó la postura ética de Ballero tras sus constantes reproches hacia su expareja por participar en dinámicas de baile.

La casona de “¿Volverías con tu ex? 2” vive momentos de alta tensión. La llegada de Tonka Tomicic para anunciar una actividad de baile en tríos y dúos desató una fuerte discusión entre Álvaro Ballero y Ludmila, luego de que esta última fuera asignada para bailar junto a Kaoto. “A mí no me gustan las h… sexuales”, sentenció Ballero, manifestando su rechazo a la dinámica, a lo que Ludmila respondió: “Es baile, yo no voy a entrar en cosas sexuales, es bailar y a mí me gusta bailar”.

La controversia escaló durante el Cara a Cara, donde Julio César Rodríguez intervino para confrontar a Ballero sobre sus juicios hacia la participante. “¿Tú te crees mejor éticamente que Ludmila porque piensas eso y ella no? Si ella jugara…”, alcanzó a preguntar el animador antes de ser interrumpido. Ante la insistencia de Ballero sobre su postura conservadora, Rodríguez replicó: “Álvaro, estoy hablando yo… Pero respeta pues… Te estoy haciendo una pregunta, no seas irrespetuoso, déjame terminarla para que la entiendas bien. Si Ludmila la pasa bien, si ella participa en las actividades, si ella disfruta, ¿te sientes mejor que ella éticamente?”.

Ballero se mantuvo firme en su posición, argumentando que no se siente superior, pero calificando las dinámicas como una forma de “cosificación”. Por su parte, Ludmila cuestionó los reproches de su expareja: “No entiendo qué ética tengo yo, yo tampoco me voy a prestar para dar un beso o algo así, ¿pero jugar en la piscina o hacer un baile qué malo tiene?”, cerrando un enfrentamiento que evidencia las profundas diferencias entre ambos.

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