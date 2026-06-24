Tensión máxima en ¿Volverías con tu ex? 2: Guarén encarará a Estefi por Nicolás y Claudio Rojas desatará el llanto de Huru

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Un capítulo de alta intensidad marcará el reality de Mega con fuertes discusiones de pareja, revelaciones en una pijamada de mujeres y un polémico Cara a Cara.

Esta noche, el encierro de “¿Volverías con tu ex? 2” vivirá una de sus jornadas más complejas y cargadas de conflicto. Claudio Rojas continuará enfrentando una profunda crisis personal y de convivencia, mientras que una reveladora pijamada femenina encenderá las alarmas y la indignación entre los hombres de la casa.

El episodio comenzará abordando las inmediatas consecuencias de la fuerte discusión entre Claudio Rojas y Hurubachi Pardo. El abogado insistirá en que la periodista experimentó un cambio radical desde su ingreso al programa, recriminándole no haber estado a su lado a nivel emocional. Afectada por los cuestionamientos, Hurubachi se quebrará y, entre lágrimas, le pedirá perdón por lo que Claudio considera haberlo “dejado solo”. La situación escalará al punto de que ella comenzará a hacer sus maletas con la intención de abandonar el encierro. “No me quiero quedar acá sin ti”, manifestará. Sin embargo, la respuesta de Claudio será fría e irónica: “Avísale a tu cara… Te encanta esto”, dejando en total incertidumbre su continuidad en el refugio.

Mientras la periodista recibe el cuestionamiento de sus compañeras, quienes acusarán al abogado de manipular la situación y aislarla del grupo, Claudio buscará desahogarse con Nicolás Solabarrieta y Mariano Brozincevic. “El personaje de Huru me tiene podrido”, lanzará el profesional, asegurando que ella actúa frente a las cámaras. No obstante, sus compañeros no respaldarán sus dichos y defenderán la presencia de Hurubachi en su proceso.

Posteriormente, Tonka Tomicic ingresará a la Cabaña de las Tentaciones para liderar una pijamada de mujeres. Lo que ellas no sabrán es que los hombres observarán cada una de sus declaraciones junto a Julio César Rodríguez. En la instancia, Sofía Latorre arremeterá contra Raimundo Cerda, asegurando que mantiene asuntos pendientes en el exterior con su ex Faloon Larraguibel. “Le ha mentido a todos… dice que está soltero y está en una relación”, afirmará Sofía, desatando la molestia inmediata de Raimundo desde la casona: “qué mal ver esta h…, se está sepultando sola”.

La tensión aumentará cuando Estefi Marquis comente que le cuesta involucrarse íntimamente con alguien sin una conexión emocional previa. Ante esto, Guarén decidirá encararla directamente tras una confesión previa de Nicolás Solabarrieta. “¿Entonces con Nicolás hubo emoción?”, interrogará. Estefi responderá aclarando la situación: “A Nicolás lo conozco desde que tengo 15 años y lo conocía emocionalmente cuando pasó una situación más sexual con él. Pasó una sola vez, hace como 6 años”.

Finalmente, el Cara a Cara encenderá los ánimos cuando Luis Mateucci encare a Luli por comentarios emitidos durante la actividad de las mujeres, acusándola de hablar mal de él y de Bárbara a sus espaldas. “Tenés esos comentarios por abajo porque de frente no haces nada”, disparará el argentino. La respuesta de Nicole Moreno no se hará esperar: “Poco hombre”, reaccionará enfurecida, desatando un duro frente a frente que terminará con Luli retirándose de la asamblea entre lágrimas.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.