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La iniciativa, financiada por el Fondo de Artes Escénicas, reunirá a estudiantes de diversas comunas de la Región de Valparaíso en una jornada de creación colectiva.

Tras meses de formación, exploración y creación junto a estudiantes de distintas comunidades educativas de la región, la iniciativa impulsada por la Corporación Cultural Escuelas Posibles culminará su proceso con presentaciones en los establecimientos participantes y un gran encuentro el próximo 19 de noviembre en el Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué.

El proyecto ha desarrollado un proceso de formación en danza contemporánea junto a cerca de 60 estudiantes del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué, Colegio Brasilia de Limache, Colegio General José Velásquez Bórquez de Puchuncaví y Liceo Pedro Montt de Valparaíso. Esta labor ha sido guiada por las artistas educadoras Javiera Walker, Marlene Rodríguez, Valentina Michelle y Javiera Núñez.

Para Claudia Sepúlveda, coordinadora pedagógica del proyecto, la danza ha funcionado como una herramienta de aprendizaje integral: “Lo más significativo ha sido observar cómo las y los estudiantes han ido apropiándose del proceso. La danza contemporánea abre un espacio donde pueden explorar, preguntarse, tomar decisiones, trabajar con otros y transformar sus propias experiencias en material creativo. El encuentro del 19 de noviembre es la posibilidad de encontrarnos y reconocer todo lo aprendido y construido durante estos meses”.

Por su parte, Christian González, presidente de la Corporación Cultural Escuelas Posibles, enfatizó el impacto de esta labor: “Desde Escuelas Posibles creemos que el valor de este proyecto está precisamente en los procesos que ocurren dentro de las comunidades educativas. Las obras que veremos y sus temáticas son importantes, pero detrás de cada una existen meses de trabajo, vínculos entre estudiantes y artistas educadoras, aprendizajes, preguntas y decisiones colectivas”.

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