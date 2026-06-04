Terminó el Cyber Day: la postventa se convierte en el verdadero dolor de cabeza para consumidores y empresas

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Expertos advierten aumento de consultas, reclamos y solicitudes de soporte tras el evento de ecommerce más importante del año.

Finalizó una nueva edición del Cyber Day 2026 y, aunque muchas marcas celebran los resultados obtenidos, especialistas advierten que ahora comienza una de las etapas más críticas para las empresas: la postventa.

Retrasos en despachos, productos que no llegan, dificultades para realizar cambios, devoluciones pendientes y canales de atención saturados son parte de los problemas que cada año generan una ola de reclamos en los días posteriores al evento.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, el comercio electrónico continúa creciendo sostenidamente en Chile, impulsando una alta presión operacional sobre las empresas durante jornadas como Cyber Day, donde el volumen de interacciones puede multiplicarse varias veces en pocas horas.

“Hoy el problema ya no es solamente vender. El verdadero desafío está en qué pasa después de la compra. Muchas empresas siguen preparándose para soportar el tráfico web, pero no para responder la avalancha de consultas, reclamos y solicitudes de postventa que vienen después”, explica Julio Farías, cofundador de Zerviz y experto en experiencia de clientes.

El ejecutivo asegura que uno de los principales errores de las compañías es subestimar el impacto reputacional que puede tener una mala experiencia de atención durante estas fechas.

“Las personas hoy no esperan días para obtener respuestas. Si una marca no responde rápido, el reclamo se vuelve público en redes sociales, afecta la reputación digital y termina impactando directamente la confianza del consumidor”, agrega Farías.

Desde Zerviz explican que actualmente muchas empresas están incorporando inteligencia artificial y automatización para reforzar sus canales de atención, especialmente en WhatsApp, redes sociales y plataformas digitales, donde suele concentrarse gran parte de las consultas posteriores al Cyber Day.

Sin embargo, advierten que la tecnología por sí sola no resuelve el problema si detrás no existe una estrategia de experiencia de cliente bien diseñada.

“El consumidor actual tiene menos paciencia y más poder de exposición. Una mala postventa puede viralizarse en minutos. Por eso, las marcas que logren responder rápido, resolver problemas y acompañar al cliente después de la compra serán las que realmente salgan fortalecidas tras este Cyber Day”, concluye Farías.

Los especialistas recomiendan a los consumidores guardar respaldos de sus compras, monitorear los plazos de despacho informados por las empresas y utilizar los canales oficiales de contacto en caso de inconvenientes.

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.