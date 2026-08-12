Tesoros Naturales: Carola Bezamat regresa a la televisión con una serie sobre medicina y biodiversidad chilena

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La periodista Carola Bezamat vuelve a las pantallas de NTV con una segunda temporada que explora el potencial curativo de la flora nativa de Chile.

Desde algas capaces de frenar procesos de metástasis hasta árboles nativos cuyas moléculas son estudiadas para proteger el corazón o fortalecer el sistema inmune. Esa es la premisa que impulsa la segunda temporada de “Tesoros Naturales”, el nuevo ciclo que estrena la señal cultural de TVN, NTV, este miércoles 12 de agosto a las 22:30 horas, con la conducción de Carola Bezamat y Octavio Silva.

La serie recorrerá distintos rincones de Chile para mostrar cómo la ciencia está encontrando en la biodiversidad del país respuestas prometedoras para algunos de los principales desafíos de la medicina actual. En cada capítulo, investigadores, médicos y sabios ancestrales revelarán el potencial de especies nativas que podrían transformarse en parte de los tratamientos del futuro.

Para Carola Bezamat, el programa cobra especial relevancia en un momento en que la salud física y mental ocupa un lugar central en la conversación pública. “Detenerse y entender la naturaleza es una forma de cuidado. Hoy estamos viendo indicadores preocupantes de salud física y mental y, al mismo tiempo, vivimos rodeados de contenidos que se consumen en segundos y se olvidan en minutos. En ese ritmo es difícil comprender la información, relacionarla con nuestra vida y tomar decisiones conscientes sobre nuestra salud”, señala la periodista.

Uno de los descubrimientos que más impactó a Bezamat durante las grabaciones fue el enorme potencial científico escondido en especies que forman parte del paisaje cotidiano de Chile. “Es impresionante pensar que un árbol profundamente ligado al paisaje chileno como el quillay contiene una molécula utilizada en formulaciones de vacunas humanas. Eso cambia completamente la manera de mirar nuestro patrimonio natural. Ya no se trata solamente de conservar una especie por su belleza: estamos protegiendo una verdadera biblioteca biológica y química que todavía estamos comenzando a leer”, afirma.

Más allá de divulgar investigaciones científicas, “Tesoros Naturales” también busca instalar una reflexión sobre la estrecha relación entre la salud humana y la conservación del medio ambiente. “La salud humana y la salud de la naturaleza no están separadas. Nosotros no estamos fuera del ecosistema; somos parte de él. Cuando protegemos una especie o un ecosistema, también estamos protegiendo nuestra salud y las posibilidades de las generaciones futuras”, concluye Bezamat.

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