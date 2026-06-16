Torneo de Debates estudiantiles da inicio al Mes de la Prevención en San Felipe

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Estudiantes de enseñanza media de San Felipe participaron en un torneo de debates organizado por SENDA Previene para reflexionar sobre el autocuidado y la prevención de consumos.

El Torneo de Debates estudiantiles de Enseñanza Media, organizado por el equipo SENDA Previene de San Felipe, buscó instalar un espacio de diálogo y reflexión en torno al autocuidado y a la importancia de los factores protectores en la prevención de consumos. Estudiantes de segundos y terceros medios de cuatro establecimientos educacionales de la comuna debatieron sobre los riesgos del consumo de drogas y alcohol, los factores que pueden prevenir consumos y la importancia del rol de los padres, madres o adultos referentes como factores protectores.

Esta tercera versión del Torneo de Debates forma parte de las acciones que organiza y promueve el equipo SENDA Previene de San Felipe con el objetivo de fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes. El director regional de SENDA Valparaíso, Carlos Colihuechún Brevis, destacó la iniciativa, que es una muestra de las diversas acciones que desarrollan los equipos SENDA Previene a lo largo de toda la región.

“Hoy damos inicio al Mes de la Prevención, una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de promover entornos protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. Lo hacemos a través del Torneo de Debates, una iniciativa que fomenta el pensamiento crítico, la argumentación y la capacidad de tomar decisiones informadas frente a los desafíos que enfrentan en su vida cotidiana, incluido el consumo de alcohol y otras drogas. Como SENDA, creemos que prevenir también es educar, dialogar y entregar herramientas para que los y las estudiantes puedan expresar sus opiniones y construir proyectos de vida saludables. Queremos que cada estudiante sepa que su voz importa y que cuenta con las capacidades para decidir de manera consciente y responsable sobre su futuro”, puntualizó Colihuechún.

Por su parte, Yasna Flos, subdirectora de la unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación del Aconcagua, sostuvo que “Como Servicio Local de Educación Pública del Aconcagua, estamos muy contentos de participar y apoyar este tipo de iniciativas, que permiten relevar la importancia de la reflexión, el autocuidado y la prevención frente al consumo en adolescentes. Estos espacios son fundamentales para promover el pensamiento crítico, el diálogo y la toma de decisiones responsables entre las y los estudiantes.”

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Comunicador y empresario de medios con una trayectoria de más de 14 años en la industria. Es el actual propietario de SoloMultimedios SpA, empresa matriz que gestiona La Opinión Online, Solo Radio y Solo Multimedios Producciones. Miembro del directorio de la Asociación de Comunicadores de Hispanoamérica (ADC) y Representante Legal de la Organización de Comunicadores Asunción. Su experiencia editorial incluye una década de liderazgo como Director de Radio Asunción y la cobertura acreditada de eventos de trascendencia internacional, tales como la visita de S.S. Francisco a Chile y de forma ininterrumpida desde 2013 en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y el Festival del Huaso de Olmué.